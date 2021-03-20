大自然的風景，向來都是藝術家的生活體驗和創作題材。攝影家用鏡頭捕捉，畫家透過畫筆寫生描繪；然而筆者關注的家鄉風景除了有自然生態的美，還更關心島嶼人民與生存環境的互動。換句話說，筆者的風景畫不是自然生態的寫實，而是島嶼台灣的人文風景。

曾是嘉南平原曾文溪畔牧童的我，直到就讀台南師專才跟農村生活告別。因此，在我筆下的故鄉風景畫，常以曾文溪流域的田園風光做為主要題材。

而當我在大學開授台灣美術史課程後，台灣美術是否已成為「西洋美術，台灣複製」的省思？也影響我身為台灣畫家的文化背景和創作思維。

在課餘的有限創作時間，我的家鄉風景畫開始擴展到台灣全島，其中涵括島嶼地標的觀音山和火焰山，也跨足金門島和龜山島。

2015年退休後，我更能全心投入美術創作。每當拿起畫筆時，總是想著：身為台灣當代畫家，可以為這個島嶼和人民留下什麼圖像記憶？我期許自己不僅為自我而畫，也為國內外觀者理解台灣而畫。因此，在退休近五年的期間，除了藉畫筆表現台灣人文風景，也特別關注這座美麗島嶼台灣的社會與人權議題。

回顧藝術創作中的求新求創

蛻變，對藝術創作者而言，就像毛毛蟲破蛹成蝶。隨著創作者年齡的增長和生命體驗，其作品風格也會產生美感與形式的轉換。七O年代我就讀師大美術系，正逢鄉土寫實主義的風潮。九O年代台灣社會進入政治解嚴期，我的畫筆開始出現了原住民容顏、勞工抗議形影，畫風也由光影的寫實描繪，轉換為粗獷筆觸的表現風。千禧年後，我隨身帶著黑色炭筆和墨筆，遊走台灣畫個不停，在旅途中的汽車和火車窗口，我揮筆的速度經常跟著車行的速度不自覺的加快。這一系列快速完成的速寫畫，就像高速掃描的家鄉風景意象圖，成為我七十回顧展的創作基因。

本畫冊的內容與編輯

本畫冊20開本的編輯，原則上與1998年50歲的畫冊相同，藉以產生內容與閱讀的銜接性，期能作為蘇振明個人繪畫創作的重要文獻。畫冊內容分成下列七大篇，其概要分別說明如下:

(一) 風景篇 :台灣的山，我不描繪高海拔玉山，反而以宜蘭的龜山島、淡水的觀音山、苗栗的火炎山三大重點，為台灣地質風景與人文風土的縮影象徵。台灣厝的作品是台灣建築風格與形影的描繪，我試著畫出台灣農村厝與都會建築的代表。在近年創作上，我嘗試以意象表現，將自然形象加以簡化和變形，希望讓觀者看畫宛如聆聽純粹音樂，直接述之心靈的直覺和意會。

(二) 人物篇 :台灣人物我著重勞動者與藝文人士的描繪，勞動者是勤勞台灣人民的象徵，藝文人士則是台灣精神的吟詠者。228事件雖是1947近代台灣歷史的悲劇，我畫筆下的「228組曲」則是受難者與加害者的再詮釋。

(三) 花果與動物篇 : 台灣島嶼是鳥兒的渡假天堂，我會配合季節描繪島嶼的鳥獸。野薑花是我最常描繪的花卉，它雖長在河岸草叢中，卻能散發潔白的芬芳。

(四) 素描與淡彩篇 :蠟筆速寫是我面對大自然的寫生紀錄，回到畫室後這些素描可能變成淡彩作品，也可能轉型為油畫再創。

(五) 立體篇 :漂流木與磚石的組合再創，是我的立體造型實驗與表現。透過這一系列作品，讓觀眾也分享了畫家的三度空間思維與創作。

從台南市文化中心到東之畫廊的70回顧展

故鄉的風景在藝術家的生命史上，有兩種意涵，小故鄉指的是藝術家生命的原鄉，而大家鄉則擴及其創作者經驗的社會環境。

筆者四十年來的畫筆生涯，在70歲之前能受邀返鄉展出系列的風景畫作，大部分是畫者生命原鄉情感的描繪，而50歲以後的風景則擴及到台灣島嶼生態與社會人文景象的關懷。

2020年元月我受邀返鄉於台南市文化中心舉行「故鄉@風景新春展」，這場畫展是我離鄉五十年的返鄉個展。感謝台南市長與文化局長親臨揭幕，並感謝家鄉藝壇長輩陳輝東、潘元石、潘襎、王國和等人蒞臨開幕致詞。隔年由台南市政府與民報文化藝術基金會贊助出版畫冊專輯，並感謝美術藝評家李欽賢教授提供專文論述。

台北東之畫廊是台灣美術史的櫥窗，四十餘年始終是台灣美術史與美術館前哨展場。2021年3月25日是台灣的美術節，我受邀到東之畫廊舉行70回顧展，透過畫展的呈現，不僅是創作者自我省思的回顧，也期能與藝友們共同分享並見證島嶼台灣的風華之美。

※本文轉載自《美麗島嶼‧台灣》自序

「美麗島嶼‧台灣」蘇振明70美術創作回顧展

東之畫廊地址:106台北市大安區忠孝東路四段218號之4號8樓B棟(每逢周一、日休館)