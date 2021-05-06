作者認為，台灣獨立是台灣民族的願景，呣是強權鬥爭中的箍子仔（之那話：籌碼）。追求民族獨立這個目標是台灣人的民族責任，呣是由美國政府和之共綁匪決定。示意圖／張家銘，民報資料照

曾經在美國總統小布希（George W. Bush）時代擔任國防部長辦公室之那科科長的布斯庫（Joseph Bosco），在5月初4投書《國會山莊報》（The Hill）表示，之那共產黨綁匪一方面恐嚇台灣「獨立著等於戰爭」，卻不斷提高侵犯台灣的準備。伊認為美國過去長久來採取的「戰略含糊」政策已經無適用在當前的台海情勢，應該改用「戰略明確」的作法，提議美國和盟友應該向北京明白宣示「戰爭著等於（台灣）獨立」（war means independence）。

其實自早（之那話：很早以前），三不五時咱嘛會聽著一寡台灣人吼講：之共綁匪若拍過來，咱著隨時宣布獨立。不過，彼種發聲較像行暗路呼噓仔助膽，某種程度透露咱無勇氣嘛無自信有能力真正獨立。

是按怎布斯庫認為：在台海正面衝突發生之時，台灣一旦宣布獨立，法理上正式成做「國際社會中主權獨立的一份子」，對台灣抵抗之共綁匪的侵略較有利哩？應該著是，國際社會對咱台灣的支持度會有重大的差別！若按呢，咁通等時到日到才要宣布獨立，祙免先不斷推向實質獨立，創造明確的認知嗎？

美國社會在成功追殺賓拉登了後，漸漸強烈要求撤退駐阿富汗的美軍，因為阿富汗政府和塔利班勢力的衝突被認為是內戰。過去，美國社會反對美軍參與越戰的聲浪會不斷漲高，嘛是因為南北越的戰爭本質著是內戰。意思著是講，國際正義人士會較無介入其他國家內戰問題的正當性。

維持現狀是等待被中共併吞

最近美國真權威的前瞻政治趨勢分析，幾乎攏清楚指出，台灣維持現狀著是等待被之共綁匪併吞！尤其，蔡英文為著借用所有的力量擋「論文門」被拍開，除了在台灣社會濫用公權力和政府資源壓制民間質疑聲浪，嘛配合之共綁匪和赤藍權貴，維護假「之那民國」體制，作為目前三方可以接受的兩岸現狀。所以，蔡英文不斷放水流甚至破壞可能有利台灣正常化的機會，對美國改變政策突顯「一邊一國」，咱看著的是無積極作為的被動。咱懷疑伊是用按呢向之共綁匪和赤藍權貴顯示，伊有維護「台灣是之那領域」的法理根基。

台灣堅持假「之那民國」現狀，在國際社會認定台海衝突是內戰的聲浪，會比認為是侵略的聲浪閣較強烈較有理氣。事實上，真濟政治評論家評論台海問題，字眼攏已經是用「統一」無閣用「侵略」。這種台海衝突屬內戰的普遍認知，會相當削弱國際正義人士在怹國內，聲援咱台灣人抵抗之共綁匪侵犯的氣勢。

台灣獨立是台灣民族的願景，呣是強權鬥爭中的箍子仔（之那話：籌碼）。追求民族獨立這個目標是台灣人的民族責任。所以，台灣人著突破蔡英文集團堅持的，被動等死的外來假「之那民國」現狀，開創有利推動台灣獨立的內外環境，予國際社會無懷疑台灣人是實實在在要「正名制憲」，廢掉外來非法無正當性的假「之那民國」民族壓迫體制，追求台灣獨立，啥時按怎獨立是由台灣人做決定，呣是由美國政府和之共綁匪決定。