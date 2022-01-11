港都夜雨

想到基隆廟口品嚐小吃，或者前往地質公園野柳一遊，最擔心遇到下雨，因為基隆降雨，雨量冠全台，平均一年有兩百多天下著雨，計算起來，等於三天就有兩天會下雨，尤其是東北季風吹起，三面環山的基隆，就會帶來地形雨，所以，住在基隆要準備乾燥機，否則衣服等不到晒乾。

因為雨多，台灣北部流行一句話：「基隆雨，四十九日黑」，因為，歷史上曾經遇到下雨連著49天，每天看不見日頭的情形。

最近，疫情中關太久，決定偷個閒，偕太太去了一趟基隆和北海，此行距離上次已經十年，基隆舊火車站已經換新衣，我們到野柳拍女王頭照片，接著去龜吼吃海鮮，過去，野柳海鮮一條街，已經沒落，當地人說：陸客很多時候，海鮮店亂哄抬價格，經過媒體報導，現在人煙稀少，旁邊五星級酒店也被波及，改成防疫旅館，但是野柳失色，卻造就了龜吼，很多到訪旅客，為了用餐，就轉向距離不遠的龜吼漁港，如今，就算非假日，龜吼漁港吃客仍然衆多，更盛野柳海鮮街。

用餐時，果然下雨了，餐廳老板說：雪隧開通後，好像破了風水，下雨天數，少了很多，店老板剛說完，店內音響就放起〈港都夜雨〉的歌，這首歌與基隆充滿因緣。

1951年，作曲家楊三郎在基隆工作，每天看著窗外的雨，有了靈感，譜下這首曲，剛開始，港都夜雨有曲無詞，有一天，小提琴家呂傳梓遇到楊三郎，聽到薩斯風的港都夜雨深受感動，得到楊三郎同意，終於寫下今天的歌詞：

今日又是風雨微微 異鄉的都市

路燈青青照著水滴 引我的悲意

啊 漂流萬里 港都夜雨寂寞暝

其實，你無需人到基隆，在家裡坐，煎一尾魚，泡一壺茶，聽聽這首港都夜雨，人就在基隆了。

基隆無城

深秋時分，台灣疫情稍緩，來一趟小火車之旅，肯定使人身心紓暢。

你可以選擇搭高鐵，從台北轉乘台鐵，持續北上，中途轉運站是出名的煤都瑞芳，多數旅行者想上九份或金瓜石，會選擇在瑞芳停留。

台鐵公司為了適應疫情中日漸興起的國旅，特別規劃平溪和深澳線的小火車旅行，許多日本火車迷也慕名而來，這兩條線在瑞芳交會，南下可看山，北上看海，剛好一天走完，台鐵很貼心，旅行者買一票，可以搭乘兩線，不只一票到底，還可以隨願下車散步。

平溪線是日據時代運煤鐵道，這條鐵道在荷治時期已經稍具雛型，南行從瑞芳發車，經過猴硐，三貂角，平溪，終站在青桐，猴硐如今是有名貓城，吸引不少愛貓者下車玩貓，平溪天燈也是有名景點，北行只有兩站八斗子為中站，海科館終點，出站就是有名的東北角，面對著藍色大海。

1624年，荷蘭人佔領中台灣到南台灣的土地，開始和中國進行貿易，並阻擋盤據在菲律賓的西班牙人，使西班牙人貿易船無法與中國貿易，西班牙人只好繞過巴士海峽，從東部海域北上，1626年，西班牙從東北角登陸，向北推進，陸續佔領三貂角、和平島、基隆、淡水，勢力範圍到達桃園，並在和平島建立薩爾瓦多城，在淡水建立聖多明哥城，目前這兩城舊址殘骸仍在，1642年，荷蘭人勢力北上，西荷殖民軍隊在北台灣交戰，西班牙敗北，被荷蘭人趕離台灣，從此，荷蘭人佔領半個台灣達二十年，1662年，鄭成功才把荷蘭人驅離。

西班牙人佔台時間短暫，如今，雙城已毀，只留下地名三貂角（san diego）和三芝（san trinity）天主教（三位一體）之意，基隆港名稱來自當地凱達格蘭平埔族，為了在基隆開放貿易，西班牙人沒有在此建城，清治以後，清國擔心台灣人築城叛亂，所以也禁止基隆建城，因此，商旅到此經商，缺乏安全感，不敢留宿，所以北部有句俗語：「基隆無城，吃飽就行」。



基隆港航管中心與東岸貨櫃碼頭。圖／擷自維基百科，公有領域