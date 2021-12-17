國民黨提出四個公投案，並非為了台灣的將來和人民的福祉，而是為了政黨鬥爭，不安好心的提案。誣指萊豬是毒豬肉，大家都知道這根本是個假議題。表面上關心人民食品安全，其實是意圖破壞台灣走國際經貿正軌。更惡毒的是破壞台美關係，陷台灣於被中國武統危險的賣台行徑。我們可以看出來，那些拼命叫囂的國民黨人，不是高級外省權貴，就是高等台灣奴才。他們都以為台灣人好騙。而台灣人中，確實傻瓜也真的不少，所以他們以為毒計可以得逞，更加賣力宣傳。那麼我們就趁這次公投，看看台灣傻瓜有多少。藻礁和核四公投，我們也看到國民黨昨是今非講得理不直氣不壯的窘態。其實這種專業議題，需要專業研究和長期的辯論才好形成政策。我認為由政黨當政見提出，在立院和總統大選，由選民投下信任票，交給政府決策執行。這樣決策和執行才能良好運作。

在四個公投案中，最有意思的提案是『公投綁大選』。但是少有人深思。

其實台灣人真正重大而且需要的公投是『統獨公投』。把台灣人的命運，交給台灣人自己決定。這不是最民主而和平的解決方式嗎？美國人不也是一直主張台灣的統獨，應該由台灣人自己決定嗎？以前外來政權國民黨怕這個公投怕得要死，而台灣人則如大旱之望雲霓，視之為解除殖民地枷鎖的大願。而民進黨有所謂的台獨黨綱，也是主張台灣人有決定自己命運的權力。公投綁大選就是這個主張的具體實現。而『統獨公投』就會變得容易而且常態化。台灣人理應舉雙手贊成才對啊。為甚麼現在民進黨反而宣傳『不同意』呢？

我們看到的現象是，國民黨吃錯藥發瘋，提了這個案。他們是不是知道民進黨當權派懦弱心虛，故意提這個案將民進黨一軍？而民進黨也確如國民黨所料，沒有勇氣承擔這個歷史任務。卻反而把枷鎖往人民頭上套。民進黨現在動員，以同樣不理性的方式，大聲宣傳『四個不同意』，避開人民理性思考論辯。看起來也和國民黨一樣瘋狂。我覺得民進黨用這種方式宣傳，也有把台灣人當傻瓜的嫌疑。他們為甚麼怕公投綁大選呢？

我認為在四個提案中，國民黨雖然不安好心，但總算是提了一個值得『同意』的議案。就算台灣人在將來的『統獨公投』投下『獨立』的選擇，難道中共就會對台動武？或者，台灣人會因為受到中國的威脅恐嚇，而不敢投下同意『獨立』的選票，以致不能真正表達台灣人獨立的悥志？如果每次選舉都有機會來讓人民用自由意志選擇，一次又一次的選舉，就如一次又一次的淬煉，淬煉台灣人的心志和勇氣，最終也能讓台灣人在淬煉中得到堅強而理性的心志。這才是正常的台灣人。就算退一步來想，我們也可設定議題為：「你同意和中國統一嗎？」。那麼如果台灣人都投『不同意』，難道中國也會脅迫台灣人投『同意』才不打台灣嗎？另一層考慮是，美國現在口口聲聲說，台灣人自己決定自己的命運。那我們就來看看美國的真心如何吧。

台灣人，你怕甚麼？



1218公投的四個提案考驗人民的理性思考判斷。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成