桃園市政府消防局三民消防分隊隊員黃思婕，投入消防救援工作10多年來，以專業精準的救護技術，挽回超過7,300人的生命，並榮獲2020年「鳳凰獎」殊榮。對黃思婕來說，能在第一時間為傷患守住一線生機是她最大的成就。

自幼看著媽媽擔任義交的黃思婕，在耳濡目染下也懷抱著助人的熱忱。高中畢業後投入台灣警察專科學校消防組，發現對救護領域深感興趣。她自願請調到專責救援的三民消防分隊，踏進她熱愛的消防救護工作，時時刻刻全力以赴。

克服壓力 成為專業救護員

儘管黃思婕如今已是學弟妹依賴與學習的前輩，回憶起當初踏入消防救護領域時，她表示當時內心卻是充滿壓力，「畢竟消防隊總是一群人出勤、救護隊卻只有『一車兩人』，學長在前座開車時，我就得自己面對病患。這種獨當一面的壓力，常讓我感到害怕。」

「到事故現場時，當事人雖看似無傷，但送醫診斷後才發現為時已晚」，黃思婕仍無法忘記未能及時挽回傷者的打擊，從此更積極自我要求，強化專業技能，完成長達1,280小時的高級救護技術員訓練，成功克服心理障礙，「我希望各方面能力都獲得提升，累積更豐沛的知識和技能，在緊急時刻提供最完善的救護。」黃思婕也在完成訓練後，回到隊上提升團隊救護能量。



黃思婕克服壓力，以守護生命為職志。圖／林煒凱

不畏艱難 堅定守護生命

談起救護職涯最難忘的出勤，黃思婕表示莫過於一次為孕婦接生的經驗。「當時產婦羊水已破，趕往醫院途中很快就看見嬰兒頭部已露出，彷彿迫不及待想來到這世界。」她先安撫產婦情緒，並決定停車接生，順利幫助產婦安好地誕下小女嬰，直到女嬰滿3歲生日時，還邀請黃思婕一同慶生，這對她來說，就是最大的鼓勵。

COVID-19來勢洶洶之際，黃思婕在2020年先後參與鑽石公主號、武漢包機乘客救護工作。「當時要近距離面對高傳染性的救護對象，心理壓力之大難以想像。」但黃思婕認為，即使面對高染疫風險，若有機會發揮所長將病患安全送達醫院並守護國人的健康，雖然辛苦卻意義重大。



平時投入救護訓練、精進技術，才能在第一時間掌握現場，挽救命懸一線的患者。圖／林煒凱

積極參與國際交流 投入救護品質研究

為了持續精進救護專業，黃思婕近年也積極參與國際賽事和研討會，2019年在隊長楊尚樵的帶領下，參加馬來西亞救護研討會暨野外救護競賽，克服叢林、急流的險惡環境，以竹竿製作簡易擔架，憑著零失誤的完美表現榮獲國際組冠軍。此外，也在衛生福利部桃園醫院急診科醫師翁一銘的指導下，於國際會議聯合發表緊急救護研究報告，同時在實務和理論並進。黃思婕期望，「我希望藉由這些經驗，鼓勵大家不只專注於出勤救護，更能與醫師共同投入急診救護研究，提升救治品質，站上國際舞台。」

2019馬來西亞「國際野地救護照護競賽」國際組冠軍團隊，黃思婕（左二）與隊友讓世界看見台灣的救護實力。圖／黃思婕提供[/nop]

走入消防救護領域長達十餘年，黃思婕期許能投入更多國際型救護賽事交流，並希望有機會以幹部身分，規劃分隊的救護方向及緊急醫療器材，帶領更多年輕隊員投入救護工作，一同拯救更多生命。

※本文轉載自 《桃園誌》No：78