有「首飾格格」稱號的黎方瑜，從事古董首飾設計近20年歲月，獨具慧眼的她，巧妙運用清代老件、古董珠玉等多樣化材質，輔以金工、鑲嵌技術，將古董首飾重新打造，將「古物今用」的觀念發揮得淋漓盡致，更讓古董的美麗亙古流傳。

踏進黎方瑜位於龍潭的工作室，由大唐紅、仙鶴、牡丹等元素妝點而成的客廳與家具映入眼簾，這是她以唐朝宮廷為概念打造出的天宮風格，呈現皇室恢宏的氣度，「會有這樣的創作，其實是過去古董首飾設計的延伸。」這也是黎方瑜近年來將打造古董首飾的經驗運用到家居空間裝飾上，讓東方元素優雅的融入生活。

醉心東方風格 投身古董首飾設計

往昔黎方瑜奔波於教授禮儀課程，讓她對居無定所的生活感到厭煩，身心也感到疲憊，於是放下穩定的教學工作，選擇自己最喜愛的古董首飾設計，並於1999年在台北開設工作室。

「從小我就對中國風、宮廷風感到非常憧憬。」難以忘懷對東方風格的傾心，黎方瑜雖以自學方式投入古董首飾設計，起步雖然辛苦，也經歷過生意不穩定時期，但看到古物經過拆解和重組，搖身變成另一件不同凡響的古董首飾，喜悅之心難以言喻，讓她完全沈浸於其中。



古董珠玉、織錦刺繡布緞鑲嵌在燈罩，為室內布置增添華麗風采。圖／林冠良

古物皆有靈 靜候緣分到來

聊起古董首飾的設計法則，黎方瑜說收集古物都是很碰運氣的，有時她將收集到的物件一一陳列在桌上思索，自然就會產生出組合的靈感。「或許這是來自我靈魂深處的記憶。」看似玄妙，但黎方瑜認為跟這些古物相處久了，彼此心靈相通，確實是冥冥中注定的緣分。

「我相信古物是有靈性的，有時需要時間等待，適合的珍寶自然會出現。」黎方瑜眼神堅定的說。有次她收到了三支點翠髮簪，放在一塊端詳後，突然發現形體樣貌像極了猴子，就以齊天大聖為創作主題，不過空有臉龐，缺少了五官和頭冠翎羽。半年後，一位熟識的古物商恰巧從口袋中拿出三角形狀的古董，正是黎方瑜苦尋已久的配件，恰好與髮簪搭配得天衣無縫，於是齊天大聖有了火眼金睛，這件作品也得以完成，這段奇遇讓黎方瑜對古物緣分說，深信不疑。



將髮飾與串珠項鍊重新結合，成為別出心裁的古董飾品。圖／林冠良

設計融入生活 妝點人也妝點空間

設計古董首飾，黎方瑜認為創作環境十分重要，「現在從客廳落地窗望出去，就是一整片開闊庭園，讓我在構思時更為放鬆自由。」搬離原先台北市中心的工作室後，她選擇落腳龍潭，遠離都市塵囂，更享受郊區舒適寬敞的空間。

近年來，黎方瑜將古董設計概念延伸至室內軟裝潢，並運用自己的工作室盡情展示創作。融合過去拆解、重組古董飾品的經驗，運用在燈飾、家具到整體空間主題擺設，處處都能見到巧思，打破傳統只將古董運用在首飾設計上的限制，將她喜愛的東方風格融入日常生活中，也希望更多人能欣賞與珍惜古董的美。

※本文轉載自《桃園誌》No：56