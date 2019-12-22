國內政壇近日充滿負向政治，例如發動罷免丶下架某人丶反中等，令人嘖奇的，最近發動這些負向政治，雖然不完全是完全執政的民進黨，但是或多或少有些關聯。圖／民進黨提供

國內政壇近日充滿負向政治，例如發動罷免丶下架某人丶反中丶反滲透立法等。政治現象包括正向丶負向，有執政黨丶在野黨等，在野黨被稱為反對黨，但是也被期待是忠誠反對黨。令人嘖奇的，最近發動這些負向政治，雖然不完全是完全執政的民進黨，但是或多或少有些關聯。

面對中國大陸的威脅利誘，民進黨反中保台，欲制定反滲透法，尚有若干理由。只是在民主法治方面，如何避免重踏1950-1970蔣介石時代的白色恐怖。民進黨及其前身的黨外時代，身受其害，應該不會歷史重演。可是揆之史實，一些症狀不可不慎，過度操作負向政治，容易滋生困擾，演變不少事件禍害。

國內問題更不宜負向操作，美國民主黨控制的民主黨，挾多數通過彈劾川普總統，某程度被視為負向政治，明年11月總統及眾議員改選，共和丶民主兩黨，利弊得失，屆時揭曉。民進黨已經完全執政，也許選舉策略，祭出下架某位在野黨不分區立委候選人，但是不足為訓。同樣的，國民黨主席性別不當發言，女性團體仗義執言，無可厚非，但是否升高為將性別丶政黨丶反中結合在一起，値得商榷。

即使反對黨，為何冠上忠誠兩字，希望不是為反對而反對，尤其最大在野黨，隨時政黨輪替。影子內閣或政府，課以責任，不隨興發言，只是採取對抗手段，沒有相應對策。小黨丶社會運動團體或個別政治人物丶人民，可以表達不滿，不必提供建設性意見，負向政治尚可接受。現代國家，對於社會運動團體等，也期待不要只是反對，也集思廣義議，共同努力解決問題。

定期選舉足夠下架不當政治人物

民進黨完全執政將近四年，負向政治適可而止不宜滋長。反閃族(猶太)量表，被稱為權威人格量表。人類史上，革命家或威權領導人時常鼓動風潮，反既存體制，例如反帝國主義丶反資本家丶反既在體制丶反威權丶反共產主義等。法西斯政權，白色恐怖，也是祭出反共產主義。西班牙的佛朗哥政府，蔣介石政權，均是顯例。台灣維護主權民主自由，除了反共產主義，其他負向政治，務必適可而止，尤其當家的執政黨。

選舉丶罷免，人民法定權利，可是為何罷免程序丶門檻嚴格規定，因為此風不可長，定期選舉足夠下架不當政治人物。選舉固然可以下架某些候選人，主要團體丶政黨有權大聲疾呼，人民的眼睛是雪亮，自會理性抉擇。國內有人推動負向投票，所以尚未被接受，負向政治能免則免。也許既存體制問題重重，激烈手段勢不可免，但是民主制度提供途徑。執政黨更沒有理由扮演負向政治的發動者，主要在野黨也是，共同維護民主制度的正向發展。

負面教材或許有教育丶告誡作用，但是已經不常使用。負面政治則可能引發嚴重併發症，可能玩火自焚，楊蕙如網軍事件，迄今風波未了，即是負面政治的實例。由蔡英文主持的民進黨政府，近年倍受批評，民進黨在野負面文化，負向政治不勝枚舉。負向思考，推卸責任，缺乏自信，胸襟不開闊。蔡英文連任機率很大，未來四年如果落實正向思考，規劃國政，包括面對中國大陸，處理國家大事。才是國家人民之福。