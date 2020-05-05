新冠來襲，全球近半的人類被要求居家隔離，對一些原本就是宅男宅女來說，或許不覺得受罪；但是美國許多人已經受不了了，群聚抗議要求政府還他們自由。羅賓·鄧巴（Robin Dunbar），一位在英國牛津大學專門研究靈長類動物社交行為演變的專家對於人類長期被拘禁在家所造成的心理障礙表示擔憂，但他給大家指引了新路，來紓解這個有史以來最大規模的「拘禁」所帶來的病態。

羅賓·鄧巴花了數十年的時間研究靈長類動物社交行為之關係，社會紐帶以及透過觸摸在建立和維持與他人的聯繫中的重要性。由於世界上大部分地區仍處於封鎖狀態，無法親自見親人和朋友，因此，著名的英國期刊《新科學家》(New Scientist) 最近追上了他，請教他這可能帶來什麼影響。

親密接觸產生的腦內嗎啡，可減輕壓力和痛苦

在最新的《新科學家》一篇訪談〈鎖定關係〉 (Relationships under lockdown)中，當被問及「在我們的人際關係中親密接觸和聯絡有多重要？」羅賓·鄧巴說：對於包括我們在內的所有哺乳動物，經由彼此的觸摸都會觸發「內啡肽」系統，這個系統會減輕壓力和痛苦。內啡肽，亦稱腦內啡、腦內嗎啡（endorphin），是可於動物體內自行生成的類嗎啡生物化學合成物，由脊椎動物的腦垂腺和視丘下部所分泌的胺基化合物。一旦人與人之間減少接觸到一定「數量」的時候，引起焦躁、憤怒，都跟壓力和痛苦的閾值提升有關。社交疏遠可能會限制我們看到親人的人數，但這並不意味著我們的關係將受到損害。還好，羅賓·鄧巴指引我們一個明燈，他說：「我們發現了在不涉及觸摸之下，提升內啡肽的方法：唱歌、跳舞、笑聲。」

對被撫摸的人進行的腦成像研究顯示，他們的內啡肽受體變得非常活躍。與我們親密的朋友和家人一起，我們實際上會進行許多沒有想到的「隨意接觸」，包括撫摸和擁抱，所有這些事情都在意識的事件範圍內進行。這不僅使您感到快樂，因為它會釋放內啡肽，從而提高你忍受疼痛的閾值，使您感到放鬆和更加信任，而且還可以增強免疫系統，使您對疾病的抵抗力更強。

慢跑、歡聲、笑語、唱歌、跳舞、美食可提升腦內嗎啡

這是讓我們聯想到，我們是否會由於新冠大流行或其他問題而使人們失去這種聯繫？對於大多數人來說，短期而言，我會拒絕與人接觸，但一切都取決於這持續多久。顯然，期望是它只會是幾個月，然後我們將恢復正常。羅賓·鄧巴認為你也可以進行一些活動去觸發釋放內啡肽，例如去慢跑。是否還有那些社交方式不涉及接觸也能觸發內啡肽系統，羅賓·鄧巴說，唱歌是我們使用的社交機制之一。歡聲、笑語、唱歌、跳舞、美食，這些都是我們用來擴大社交圈的方法。這方面的身體「修護」非常重要，倘若不如此，這將限制了靈長類動物的社交能力 ，將會給人帶來傷害。一天中如果沒有足夠的時間來「修護」自己在這方面情感的需求，也就是和超過一定數量的人接觸，情況會變得極其糟糕。一定數量的人接觸不是到遊樂園與人接踵行走，社交的關係，其質量也必須取決於投入的時間。人數夠、時間長的社交不但會使人快樂，還會減低自己對痛苦的忍受力。因此，即使你被隔離在醫院的特定病房，如果你能出去為醫護人員鼓掌，也可能會讓您感覺好些。

看電影流淚的人會釋放腦內嗎啡

因此，與他人一起做事會放大感覺良好的效果。大約10年前進行的一項研究中發現僅在健身房的機器上划船，忍受疼痛閾值信號和內啡肽釋放就會增加。令人驚訝的是，如果您將划船機鏈接到虛擬船中，那麼賽艇運動員並肩划槳，並且同步進行，無需額外的努力即可將內啡肽的產量提高約100 ％。我們也通過舞蹈甚至眼淚達到這樣的效果。另一項研究，其中一群人觀看了一部令人費解的電影。在看電影流淚的人會釋放內啡肽，然後與他們一起觀看的那群陌生人也感到非常有聯繫。社交提高了群體互相效力的效果。這就是為什麼我們在更大範圍內用於許多社交機制是高度同步的，包括：笑聲、唱歌、跳舞、宗教儀式。

期待拜訪朋友和家人，修護這個「忘卻的愛」

我們也可以通過視頻聊天獲得共享活動的好處，例如一起大笑或一起唱歌。研究指出，人們通過不同媒體與朋友交流的滿意度或幸福感顯示，Skype和面對面的視頻與其他所有視頻都有不一樣的效果。在疫情解除鎖定後，人們將花大力氣去拜訪朋友和家人，以修護這個「忘卻的愛」。