政治人物進廟宇誠心祈求國泰民安本是民之幸，但若把宮廟當成作秀的舞台，像個政治乩童到處耍噱頭，而忘了施政的本務，那不只有欺民之嫌，還有騙神之慮。示意圖／郭文宏，民報資料照

今年春節因為疫情的關係，全國各宮廟「順時中」的普遍取消搶頭香或發送紅包活動。但仍有少數地方首長還是到廟宇搶頭香，若是追隨蔡英文長期以來的「有拜有保庇」的作法固然很好，但若畫虎不成反類犬的話，反倒適得其反了。一如某先生，以為只要掛上國民黨的招牌就可以選總統。有人以為掛上民進黨的招牌，就可以不務正業，到處剪綵、走跳，以為施政就自然而然可以「品質保證」了。

施政當然需要政令宣導，到廟宇收攬民心是個方式、網路吹捧也未嘗不可。只是宣傳別過了頭，或流於表象。畢竟，紅色共產的觸角已深入多少廟宇，之前彰化的「共產黨廟」雖已被拆除，但南部還潛藏多少呢？甚至白狼都自曝已吸收台青「由綠轉紅」，更滲透基層、資助宮廟成為親共小黨的據點，進而編織成危害社會及國安的紅色蜘蛛網。自稱勤走基層的首長對於這些現象可有掌握？可有因應之道？還是到宮廟參拜，只是變相收取各式紀念品而已？更別讓過去減香的環保措施，一不小心就變成滅香活動。

施政不能靠網紅加持

至大力宣傳「網路勝馬路」，卻忽略馬路上坑坑洞洞。便捷當然很好，但基礎建設不良或不足，不正結結實實地打臉了什麼叫「便捷」？甚至在財政困頓、經費不足的情況下，執意成立新的處室、擴編人力，美其名是為了青年及勞工，實則暗藏網軍及樁腳。

其實新人首長一上任，宣傳政績無可厚非，但把自身的曝光率當成宣傳的首要目標，那就本末顛倒了，畢竟政績才是穩當、有感的選票保證。否則，當縣長大力的自吹自擂，但縣民的幸福指數卻是全國「底一名」，這如果不叫打臉，那是不是說明現有施政已被自我宣傳給反噬了？而縣民老化及人口數大幅滑落的鐵錚錚事實是不是又打臉他的勞工及青年政策呢？？

其實，「也著神也著人」，也就是所謂的「成事在人、謀事在天」。與其在外遊走於宮廟作秀、對上搞卜卦、裝神祕，不如虛心有計畫的務實施政，人們才能具體有感。政治人物進廟宇誠心祈求國泰民安本是民之幸，但若把宮廟當成作秀的舞台，像個政治乩童到處耍噱頭，而忘了施政的本務，那不只有欺民之嫌，還有騙神之慮。

2021年，牛轉乾坤不難，回歸自身務實施政而已！