距離六四32週年紀念日不到一個月，今年也是國安法實施後首次六四紀念日，香港支聯會能否繼續舉辦六四燭光集會成為各界關注焦點。

支聯會數名成員星期日在旺角擺設街站，收集六四悼念冊市民簽名以及派發蠟燭，呼籲市民毋忘悼念六四，並作出兩手準備，如果六四當日未能舉辦大型集會，可以將悼念燭光遍地開花，上載照片到社交網站。

支聯會表示，就算警方反對六四燭光集會，但不能阻止市民在街上手持燭光，支聯會對六四死難者及天安門母親的承諾並不是「輕飄飄」的承諾，不會因受壓而輕易放棄。期間有警員調查支聯會街站。

今年是北京六四屠城事件32週年，香港支聯會今年以「為自由、共命運、同抗爭」為悼念主題。

由於今年是《港區國安法》實施後首次六四紀念日，支聯會能否繼續過去超過30年的傳統，在維園舉辦六四燭光集會成為各界關注焦點。

支聯會設街站籲支持天安門母親

距離六四紀念日不足一個月，支聯會數名成員聯同「天安門母親運動」成員，星期日（5月9日）趁母親節，在旺角擺街站，收集六四悼念冊市民簽名以及派發蠟燭，呼籲市民毋忘悼念六四，支持六四事件失去兒女的天安門母親，以及因為反送中運動被判入獄的在囚者父母。

參與擺街站的支聯會成員繼續高呼被親中傳媒認為，違反《港區國安法》的五大綱領等口號，包括「平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國、釋放民運人士、釋放所有政治犯、停止政治檢控、釋放所有政治犯。」

支聯會副主席鄒幸彤在街站發言表示，支聯會已經根據法例向警方申請6月4日晚在維園舉行六四32週年燭光悼念集會，在警方未反對集會之前，支聯會仍然會呼籲市民當晚到維園參加燭光集會。

鄒幸彤強調，無論到時的情況如何，警方會不會突然反對集會，支聯會都會堅持六四當晚在維園、在香港有悼念六四死難者的燭光，支聯會亦會在六四紀念日前預先擺街站向市民派發蠟燭，呼籲市民兩手準備，6月4日晚上8點，無論身在何處點起燭光，將悼念的燭光遍地開花，上載照片到社交網站。

鄒幸彤說：「都是一個應變的措施，萬一當時（六四晚）、不一定萬一的，就是無論你在哪裡，你在香港也好、你在其他地方也好，我們今年會用一個『hashtags』（主題標籤），#6432Justice，大家只要記得6月4日是點起燭光，拍一張照片的話，可以照樣上載到所有的社交媒體的平台，在全世界都可以看到。我們還在堅持，六四一日未平反，我們都會繼續去堅持這個悼念，無論是在線上、在線下，我們要讓大家見得到，悼念的燭光不會因為政治的打壓而斷絕。」

天安門母親運動成員劉家儀接受美國之音訪問表示，今年是國安法實施後首次六四紀念日，她坦言舉辦悼念活動是多了一份壓力，組織有不少義工因為政治環境的轉變移民海外。

劉家儀說：「我們的確有很多的義工朋友，他們是爸爸媽媽，他們協助天安門母親都很多年，他們自己現在最重要的重中之重，就是為自己的子女爭取自由。所以有部份的義工朋友離開移民海外，其實我覺得這個是（好像）『走難』（逃難），因為他們都走得很急促。另外一部份的朋友，就的確是對於一些被拍到樣（貎）的行動、活動，他們是有些擔憂的。其他的部份我們都繼續堅持下去，問題就不大的。」

劉家儀表示，仍然會堅持在香港舉辦六四悼念活動，不過，她坦言以往擺街站都不會擔心被警方「冚檔」（取締），但是國安法之下，她認為香港人已經不能夠坦然無懼地行使言論及表達自由。

對於黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及劉凱晴4名年輕社運人士，因為參與去年六四燭光集會，被判監禁4至10個月，成為首次在香港參與六四燭光集會被判監的人士，劉家儀表示心痛。她認為，點燭光是否犯法，公道自在人心。她不希望香港變成中國大陸一樣，走上「皇帝專制」的舊路。

劉家儀說：「我覺得很心痛的，說真的難道真的進去（維園）點了燭光，你就覺得他是犯了法嗎﹖有沒有犯法就真的公道自在人心，而且當天有幾多市民在現場都有點起燭光。不要說六四，有些市民在網上叫做開玩笑，中秋節還多人過維園點起燭光，是不是以後『不許百姓點（燭）光、只許州官放火』？我相信沒人願意香港同中國走回這一條『皇帝專制』的舊路。你問我如果因為點燭光而犯法、而坐監（牢），我會相信任何被判的人士，都會覺得他是沒有犯法，他只是在履行、在堅持香港人的言論自由，至於是被抓去坐監（牢），我相信香港人以及他們都是很無奈的。」

悼念六四燭光會長存香港人良心裡

至於判刑會否阻嚇市民參與六四悼念活動，劉家儀表示，就算香港的情況壞到有一天連蠟燭都不可以賣，她認為悼念六四的燭光仍然會長存在香港人的良心裡面。

劉家儀說：「因為現在根本就是沒辦法，可以在一個大家覺得有公義的法治基礎底下，去受到一個尊重人權的審判，有些東西既然要來的就來，既然逃不過的，我們就一齊『挨落去』（熬下去）。但是儘管有一日全香港的燭光、蠟燭都不准賣了，全香港沒有了燭光，我都相信那點燭光都還在香港人的良心裡面，是永遠你磨不滅的。這個是絕對會出現的，我不覺得會奇怪的。在中國歷史上你真的會沒收所有點火的東西的，是不是？如果有一日、如果我們香港已經瘋狂到在某一段日子賣蠟燭是犯法，我們不可以再有蠟燭這樣東西，我相信燭光亦都存在、絕對存在。」

劉家儀表示，一直支持天安門母親尋求六四事件真相，亦盼望有民主的中國，六四事件不會再發生。她又表示，天安門母親已年屆70歲以上，但中共不允許她們在清明節掃墓，亦禁止她們在母親節聚首，她質疑這些70到80歲的老人還有什麼能力、體力可以令一個國家這麼恐懼？劉家儀表示，期盼北京有人道安排讓天安門母親「老懷安慰」。

市民堅持悼念六四盼中港有民主

在支聯會街站領取悼念六四蠟燭、化名陳先生的香港市民接受美國之音訪問表示，他參與六四燭光集會已經很多年，今年會視乎情況，未必一定到維園點燭光，他認同可以將燭光遍地開花。

陳先生表示，多年來堅持悼念六四，是希望爭取民主，他亦都支持支聯會五大綱領。

陳先生說：（悼念六四）那個意義，都是香港也好、中國內地也好，都是想有民主而已，以及（支聯會）其他口號都是支持的。



香港支聯會為悼念六四的宣傳活動受到警察調查。圖／擷自美國之音湯惠芸