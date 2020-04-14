時隔一個多月，台灣今天又出現零確診，指揮官陳時中說，這值得高興一下，網路也立刻掀起一片喊讚聲。圖/取自疾管署直播

中央流行疫情指揮中心表示，國內今（14）日無新增確診病例，持續累計393例確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，這是25天以來，經過不斷的境外移入後，終於再度零確診。他也直說「以前也很多零確診，值得大家稍微高興一下！」盯著記者會的網友讚聲連連，直呼「我都要哭了，台灣好讚!」

根據指揮中心統計，昨（13）日新增1,345例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計48,549例（含44,890例排除），其中393例確診，分別為338例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，124人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

有關3月30日返台專案航班共214名湖北返台民眾，已於今日解除隔離，並返家進行14天自主健康管理。

對於今天「0確診」，指揮官陳時中似乎小小鬆了一口氣，他說，這是25天以來，經過不斷的境外移入後，終於再度零確診，上次零確診是3月9日。他直說，「以前也很多零確診，值得大家稍微高興一下！」但不忘提醒大家，疫情還沒過，還是要繼續努力。

陳時中說，今日零確診大家都很高興，「有點小確幸」，雖然這幾天本土個案比例維持算低，台灣社區內相對安全，但無法說台灣已經過了疫情高峰期。

好不容易聽到好消息的網友讚聲連連，直呼:「我都要哭了，台灣好讚!」還有網友直接用聖誕歌改編:「00噹 00噹 0聲多響亮！」網友們對台灣有今日的防疫成果都非常開心。