在美國共和黨舉行全國代表大會的前夜，總統川普競選連任陣營發表第二任期施政綱領，其中包括要中國為傳播新冠病毒負起全責。

競選連任陣營在星期天（2020年8月23日）宣布的川普總統第二任期施政綱領中列出了在經濟、教育、外交政策與國防等十大領域的施政重點，包括在未來10個月當中創造1000萬個工作機會，在2021年帶領國家脫離新冠病毒疫情、並恢復正常，以及維持和擴大美國無以倫比的軍事力量。施政綱領將「終止對中國的依賴」排在十大重點施政領域的第三位，其內容包括從中國撤回100萬個製造業工作機會並對相關美國企業提供稅收減免，不允許那些將工作機會外包給中國的公司獲得聯邦政府合同，以及要中國為讓新冠病毒向世界擴散負完全責任。

共和黨全國代表大會定於8月24日至27日一連四晚在首都華盛頓和北卡州夏洛特市以現場和遠程視頻混合方式舉行。川普預計會在全代會首晚的活動中正式獲得共和黨提名，角逐2020年11月的總統大選。

美國前副總統拜登上星期正式接受民主黨的提名，作為總統候選人出征這次大選。他敦促美國民眾把握這次難得的大選機會，讓國家重新邁向一個團結、繁榮和更加公平、公正的社會。

民主黨人在一連四天的全代會上將焦點集中在國內議題上，很少談及外交政策和中國議題。國務卿蓬佩奧上星期在一個電視訪談節目中說，他對此感到相當驚訝。

在川普競選陣營星期天發表第二任期施政綱領之前，人們就預測中國問題將是共和黨全國代表大會一個主要議題。