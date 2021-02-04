「影像」俯拾即是的年代「電影影像教育向下扎根，就是一種超前部署！高雄市電影館策辦「電影美學教育」系列輔助教材為全台首個符合新課綱精神、且適用於國小高年級學習階段的電影教材，鼓勵教師將電影教材融入正規體制課程。

「影像」俯拾即是的年代「電影影像教育向下扎根，就是一種超前部署！高雄市電影館策辦「電影美學教育」系列輔助教材，即日起正式上線，高市電影館推希望透過這套課程，啟動影像美學思辨力，一起面對新課綱的挑戰。

「電影美學教育」系列輔助教材計畫為全台首個符合新課綱精神、且適用於國小高年級學習階段的電影教材，鼓勵教師將電影教材融入正規體制課程。

「編劇」啟動孩子的故事力；「攝影」啟動孩子的美感力；「分鏡」啟動孩子的判斷力；「聲音」啟動孩子觀察力；「紀錄片」啟動孩子思考力等共五大單元啟動孩子思辯力。電影館提供五單元教師手冊、電影專文、學習單，讓大高雄地區國小教師申請，不僅限於藝文領域教師，亦歡迎語文、綜合、社會領域等有興趣教師，加入申請的行列。

電影館今同時公布一系列「種子教師培訓營」，提供脈絡化的影像知識，歡迎教師申請本教材，一起加入電影教師的行列。

「看見電影-教材啟動」！高市文府國小王永志老師今率領資優班同學化身小小電影職人現身。同學們分別扮演編劇、攝影、聲音、分鏡、紀錄片的職人角色，並邀現場老師化身電影教師，一起翻轉教育現場。高雄市文化局主秘劉秀英、高雄市教育局專門委員李黛華、高雄市電影館館長楊孟穎、台灣福興文教基金會執行長林宜錚等貴賓共同出席。

今於記者會現場敲下特製的「卡麥拉板」，預祝「高雄電影教材元年」順利起跑，宣告正式將影像教育帶進校園，拓展學生的影像識讀能力。

高雄市文化局主秘劉秀英表，文化部門作為各縣市推動藝文的領頭羊，不僅培育文化觀眾，吸引更多的民眾走入藝文現場，也顧及未來長期觀眾培養及藝文教育的推廣，文化局舉辦各式以傳統藝術－歌仔戲、皮影戲、表演藝術等藝文扎根活動進入校園，啟蒙兒童觀眾對於藝術的興趣及敏感度，「這麼多年下來，我們始終覺得缺一塊拼圖；現在影像這一塊終於透過電影教材補起來！希望從此可以成為我們的新生活運動！」希望未來可以補足並培養學生獨立思考、媒體識讀等傳統教育稀缺之處。

高雄市教育局專門委員李黛華表示，高雄市教育局肯定電影館推出如此扎實，並深具系統性規劃的電影教材，一起成就孩子，也期勉教育共好，源源不絕一齊推動電影美學課程，。