作者指出，疫情終究是會過去的。但是應該要思考的是，疫情過去以後，我們現在的所作所為，會留給社會什麼樣的一種價值觀？示意圖／擷自PBS News hour影片

COVID-19 疫情，防疫的成功或不成功，以及該如何面對和處理，是一回事。

但對於疫情，是否有充分揭露正確資訊的機制和態度，並據此採取相應的措施和作為，那又是另外一回事。

疫情和經濟的管控，及其對社會經濟、政治、中共因素，甚或政黨利益的影響，孰重孰輕，該如何考慮，如何抉擇，那就不只是單純的選擇問題。

但針對疫情而言，最重要的是，要有充份揭露正確資訊的機制和態度，那才能正確理解所面對的風險。而不能只是選擇性的作為，和選擇性的資訊揭露。

美國和中國，面對疫情的處理方法和態度，就是兩種完全不同的做法，也是兩種完全不同社會價值觀的顯現。

美國是充分公開資訊，並敎育大眾，而中國是封鎖消息，愚民式的欺暪。而這也是「誠實」和「不誠實」社會價值觀的對比，而更是文明和不文明社會的區別。

疫情終究是會過去的。但是應該要思考的是，疫情過去以後，我們現在的所作所為，會留給社會什麼樣的一種價值觀？因為那會是長遠的影響。

最後我引用美國國務卿布林肯，在阿拉斯加美中會談，所說的話。

布林肯說的大意如下：

「美國不是一個完美的國家，存在很多的問題，也犯了很多的錯誤，但是我們勇於面對問題和錯誤，並擁有糾正錯誤的機制和能力，從中學習，加以改正，尋求進步 。」