法新社報導，埃及出版商洛特菲(Khaled Lotfi)因發行阿拉伯文版的以色列具爭議性小說，而被判刑5年。

這本小說名稱是「拯救以色列的埃及間諜」(The Egyptian Spy Who Saved Israel；暫譯)，是以色列作家巴-約瑟夫(Uri Bar-Joseph)的暢銷作品。內容描述雙面間諜艾希拉夫·馬旺(Ashraf Marwan)的傳奇故事。馬旺是前埃及總統納薩(Gamal Abdel Nasser)的女婿，在利益驅使下，叛變成為一名以色列間諜，代號為「天使」。

在馬旺的情報下，以色列得以在第三次中東戰爭(以色列稱六日戰爭)爆發前調整軍隊部署，並在戰場上獲得了主動權。馬旺成了這場戰爭中最關鍵的人物。

洛特夫因在2016年出版這本小說的阿拉伯文版，自2018年以來一直在軍事法庭接受審判。洛特夫被控「洩露軍事機密」，罪名成立，被判處5年徒刑。

洛特夫的兄弟告訴法新社：「目前除了總統特赦外，沒有其它方法(解救)。」

在納薩於1970年去世後，馬旺曾擔任埃及已故前總統沙達特(Anwar Sadat)的顧問。馬旺在2007年神秘的死在英國倫敦。埃及當局曾為馬旺舉辦盛大的葬禮，並稱讚他是埃及的英雄。

2018年Netflix根據這部暢銷小說，改編拍攝了電影「天使降臨」(The Angel)，引發埃及的不滿，譴責這部電影操弄歷史。

（本文轉載自中央廣播電台）