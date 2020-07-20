福爾摩沙四百年，每遭世變血斑斑；

平埔入漢渾不見；血統依舊在臺灣。

台灣原住南島族，漢人來台娶平埔；

平埔改姓變漢族，渾身血液平埔流。

地上人多若天星，一顆星斗一族群；

台灣海孤千萬里，誰堪說是同種人! —〈台灣平埔族〉

孤立在太平洋汪洋大海中的台灣島，千古悠悠，悠悠千古，很早就居住有1603年〈東番記〉說的：「不知來自何時、不知來自何處」的原住民，分佈在全島之沿海平地和高山丘陵，皆各自聚落成為大小社，等於各自獨立的大小國。

這些16世紀之前就居住台灣的原住民，學者考古，認為至少已居住二、三千年。

荷蘭時期，平地高山的大小社原住民，皆稱聚落社名。鄭成功來台後，稱島上原住民叫土民、土番、土社。清領時期，則分稱為生番、熟番、番社。

1895年日本來台，進行人口種族調查，戶籍種族欄，分別把福佬、客家漢人記載為「福」、「廣」。把高山、平地原住民生番、熟番記載為「生」、「熟」。並分稱為高砂族（高山族）和平埔族，並取各社族名，如高山族的布農族、泰雅族、排灣族；平埔族的西拉雅族、馬卡道族、凱達格蘭族。

現代學者，把分佈在東至復活島、西至馬達加斯加、南至紐西蘭、北至台灣之南太平洋廣大群島中的原住民，依語言總稱為南島語族。台灣高山平埔原住民都屬南島語族。

大海中的台灣島原住民，隔著汪洋與世隔絕，捕鹿種芋，自成天地。1624年荷蘭入佔大員後，卻歷經荷蘭、鄭氏王朝、大清、日本和中華民國統治，每次改朝換代，島上原住民和鄭氏清代先後移民來台的福佬客家人，皆曾遭攻打殘殺，史實記載，血淚斑斑。

1684年清領台灣後，福佬客家漢人先後移民來台開墾。一方面，滿清賜漢姓將平埔族生活漢化；二方面，漢人以典租等方式，逐漸佔有土地，造成平埔族因土地喪失而遷離原居地；三方面，來台福佬、客家人幾乎都單身，皆娶平埔族女子傳衍，造成平埔族人口減少。

日本調查人口種族時，台灣西、北沿海平地，居住的都是福佬、客家人，原來分佈居住在平地的大小「番社」平埔族，皆已從平地消失，只平原的台南佳里北頭洋，和淺山的高雄田寮、內門，台南東山吉貝耍等少數聚落，仍居住著明顯的平埔族。

從表面看，原來分佈居住在全島南北沿海平野的廣大平埔族，幾乎已從台灣島的平埔上消失不見，台灣平埔族的傳統語言文化，也皆已消失。

從歷史深層看，清代就世居在台灣的「台灣人」，不分自認是福佬人或客家人，有的實是祖先改漢姓漢化的平埔族，有的是第一代祖先就與平埔族通婚，或第二代以下祖先與平埔族或有平埔族血統的人通婚。全島福佬客家人，可說皆帶有平埔族的血統，身上皆流著有平埔血緣的血液，血緣比例不同而已。

所以，三、四百年前的台灣平埔族，是以漢化或男女通婚的方式，深入普遍地溶入在廣大福佬和客家的「台灣人」身上，血液一直流傳在世居台灣，被長久視為「台灣漢人」的族群世界裡，並沒有真正消失。許多平埔族的語言文化習俗，也仍流傳保存在台灣人的生活裏。



高雄內門木柵力女士與姓月的兒女合照。力女士丈夫姓月。力、月是清代高雄內門賜漢姓的平埔族大姓，屬新港社。圖／呂自揚

附記：

一、林媽利教授根據唾液作DNA分析，認為百分之85的「臺灣人」，身上帶有原住民的血緣。

二、臺灣族群血緣多元。荷蘭（泛稱歐洲白種人）人和日本人曾統治台灣多年，也有血緣在台灣。很多臺灣人的身上，也都有荷蘭人和日本人的血緣。陳耀昌醫師分析，台灣約有100萬人有歐洲白種人的DNA。

三、高山族居高險偏遠深山，強悍，荷蘭、鄭氏時鞭長莫及，清代受《台灣民番界地圖》（此圖原稱〈台灣番界圖〉，經杜正勝考正定名）的保護，漢人不可越界入墾。各族迄今仍居住在高山領域，保有各族的語言與文化習俗。