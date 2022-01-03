面對歷史的勇氣、德國轉型正義舉世公認很徹底，被視為國際典範。德國藝術家發起銘刻歷史印記的「絆腳石計畫」的台灣版，可望在受難者黃溫恭故居路竹三合院率先展開…

台灣高醫大全球校友總會主辦、台杏文教基金會與台灣醫學史學會協辦包場觀賞陳慧齡導演創作的「給阿媽的一封信」，會後並舉行導演陳慧齡與人權醫師陳永興的對談。陳慧齡推崇敬佩陳永興發起平反二二八，她提出擬在黃溫恭故居三合院露天的埕舉辦公益放映會，下午進行島嶼集體記憶課程、工作坊與體驗課程，且擬安排如德國「絆腳石計畫」在當地以紀念石進行活動的構想。

台灣高醫大全球校友總會榮譽理事長劉景寬在結語致詞說，將全力支持黃溫恭路竹公益放映會活動…

尤值一提的，陳慧齡在與談中提出德國的「絆腳石計畫」，她說，我想來學，比方請當地路竹學生構想如找個石頭上面有意義的描繪，然後將其堆疊、無須藝術家創造的LOGO。在地人共同參與重點是一種儀式，經由儀式創造意義。

她認為，這如紀念石不僅是藝術療癒，且是群體一起做的，不僅是處理過去的記憶，而且也是未來的想像，大家一起來用行動，展現決心。

此外，陳慧齡進一步說，在鳳林、新竹香山甚至鄒族山上原住民部落也做，由在地學生來做，自己去想像，如果有個紀念石甚至材料如何堆疊，這是一個儀式，這過程像是藝術的集體治療，藉此激發學子思索未來想要的社會，一種對台灣烏托邦的想像。

她強調，所以拍這部片「給阿媽的一封信」就是要邀請大家喚起對過去記憶與未來的想像。

戒嚴白恐二二八禁聲不語。惟陳永興說，我平反二二八堅信我的訴求都會實現，雖然當時大家都說不可能。他強調其訴求並非統治者，而是台灣人民自己要平反這段歷史，歷史解釋權在咱自己身上。台灣人要講自己歷史、寫自己歷史。這無人可阻擋，一如陳慧齡導演「給阿媽的一封信」戲中自己的孫子採訪自己阿媽，寫阿媽的歷史、寫阿媽的故事…

陳永興進一步說，咱講他們不是叛徒、並非被共產黨利用、並非被日本人利用，他們是台灣有良心的一代知識分子，就如黃溫恭牙醫師女兒所說。執政黨統治者迫害知識分子，因為知識份子有新的知識後會有是非、社會公平與關懷弱勢受迫害的一方，也因此，會引起統治者的壓制，成為要消滅的對象。

陳永興感佩陳慧齡拍攝「給阿媽的一封信」，並指咱台灣題材很多，如猶太人受到更淒慘的迫害命運，拍了很多電影，還得奧斯卡獎。猶太人能站起來！他們的電影、藝術與音樂發揮很大作用。

陳永興並舉其在留學柏克萊時，整個校園都是世界各國人權電影，當時那是台灣看不到的，讓他深受感動，返台後接任台灣人權促進會的會長，決定發起平反二二八。

高醫為杜聰明創辦，但史料過去屢被當前董事會竄改，甚至高醫附設醫院被改成「中和紀念醫院」也因此師生與校友發起「高醫轉型正義」。陳永興有感地說，高醫歷史，只要認真去看，就會了解裡面也有很多人和咱有關在內….

他肯定陳慧齡導演做的很好，因不是自己一個人在拍電影，透過學校老師在學校擴散影響，讓師生共同參與這個工作，這就是全面性的人權教育。他亦提及「陳文成基金會」也是在做此事。

陳永興強調，每一個人都要站出來維護自己的人權並關心別人的人權，這樣咱的人權才會真正得到保障。

另值一提的是，他並舉在擔任總統府人權諮詢委員時就曾向教育部建議以電影在校園宣導人權。228與白恐就有很多人權電影題材，如湯蘭花的阿公也是和高一生同案被抓…..。另如「給阿媽的一封信」也提及老兵，陳永興補充說，甚至日本滿州國時期也有很多台灣醫生的故事….

完整內容上網影音「導演陳慧齡與人權醫師陳永興的對談」精華摘要。

※「絆腳石計畫」

絆腳石（德語：Stolpersteine），是由德國藝術家岡特·德姆尼希發起的一個藝術項目。所謂「絆腳石」，是棱長10厘米的立方體混凝土塊，其中一面貼嵌了一塊鐫刻著專門紀念文字的黃銅板。有時，以長條形出現的絆腳石也被稱作絆腳坎（德語：Stolperschwelle）。這個藝術項目的目的是紀念在德國國家社會主義時期，被納粹政府謀殺、驅逐和逼迫自殺的人。刻有受難者姓名的絆腳石，就是他們的紀念牌。通常，絆腳石鋪設在受難者生前住所門前的路面上，與普通的鋪路石平齊。目前，已經有超過75000塊絆腳石被鋪設在德國和歐洲的其他國家。2019年12月29日，德姆尼希在梅明根鋪下了第75000塊絆腳石。

※有媒體報導如「血淚銅牌 絆腳石計畫」德國藝術家發起「絆腳石計畫」：當轉型正義來到「家門口……

※黃溫恭

「我的死屍不可來領。我希望寄付台大醫學院或醫事人員訓練機關。我學生時代實習屍體解剖學得不少的醫學知識。此屍如能被學生解剖而能增進他們的醫學知識，貢獻他們，再也沒有比這有意義的了….。」

這是黃溫恭醫師在1953年被蔣介石槍決前夜寫給愛妻的遺書。然而，很遺憾的，他的心願並沒有實現。因為這些遺書，隨著他的離世湮沒在國家檔案之中，無人知曉，更遑論送達家屬手中了。直到半世紀後，他的家屬鍥而不捨的追究真相，才讓這些遺書重見天日。

【仁醫心路】台灣版與妻訣別書...黃溫恭醫師塵封60年的遺書

2017-05-27

https://www.peoplenews.tw/news/c98e1a42-4fc6-40a1-9548-289b41035c3d