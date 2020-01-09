時代力量今（9）日早上召開「百工百業挺婉諭進國會」記者會，包含台北市前都發局林洲民、律師陳孟秀、冤案平反人鄭性澤和知名媒體人戴季全等人，都到場力挺，數十名不同行業的朋友，高喊「力挺婉諭、照亮台灣」，力挺王婉諭能順利前進國會！

台北市前都發局長林洲民上台致詞時表示，在場每個人都有一個共同的行業，就是永遠的持續關心我們的城市、社會和國家。他也提到，婉諭是他很尊敬的人，他的故事存在一個特別的地位。他也指出，當初在北市府，除了推動「居住正義」之外，他也意識到，「親子正義」的預算和動能嚴重不足，因此他期望婉諭未來進入國會後，可以做一個「親子正義」的開拓者。



林洲民指出，當初在北市府，除了推動「居住正義」之外，他也意識到，「親子正義」的預算和動能嚴重不足，因此他期望婉諭未來進入國會後，可以做一個「親子正義」的開拓者。圖／時代力量提供

空服員代表李瑩說，剛生完第二胎坐完月子的她說，作為一個媽媽，她很重視社會安全網的建構，除了不讓自己的孩子成為被害者，更不要成為加害者，因此一定要送對的人進入國會。

資深媒體人戴季全則提到，為了出席這場記者會，他掙扎很久，他同時身兼很多身份和職業，但他今天是以爸爸的身份來，但倒不是時代力量很棒，時代力量很年輕，就像新創，但他非常支持婉諭，希望她能代表父母的聲音進入國會、照亮未來，成為重要的力量。



資深媒體人戴季全希望王婉諭能代表父母的聲音進入國會、照亮未來，成為重要的力量。圖／時代力量提供

陳曉偉牧師則引述自身經驗，提到2016年3月事件當天是教會的活動，看了新聞後，他無時無刻都在流淚。那一天台灣有很多人感受到受傷與挫折，然而在畫面上看到婉諭堅定溫柔的神情，讓全台灣在最驚嚇的時候穩定下來。他也願一切可以不再悲傷，讓婉諭進到國會，讓國會有一個人專職為爸爸媽媽發聲。

陳孟秀律師當時擔任時代力量秘書長時，是「推坑」王婉諭的主要推手，推坑婉諭參選，是她2019年最正確、卻也最心疼的決定，並期盼婉諭成為台灣社會的暖流，若進入國會，也一定會成為溫柔的力量，照亮台灣的未來。



陳孟秀律師表示推坑婉諭參選，是她2019年最正確、卻也最心疼的決定。圖／時代力量提供

從參選至今已過兩個月，王婉諭說，這兩個月的時間過得很快，但也成長的很快，王婉諭強調自己從一位素人參政，「我的生活是跟大家一起的，我們面對的是一樣的生活困難」，看到這麼多朋友願意站出來力挺自己，王婉諭也感動哽咽。

最後，王婉諭也感謝自己的孩子與先生，更謝謝小燈泡，「是你讓我重新認識生命，重新認識自己，因為有你，讓我更加珍惜也更加勇敢。」



王婉諭強調自己是素人參政，兩個月的時間過得很快，但也成長的很快。圖／時代力量提供

百工百業挺婉諭名單如下：都發局長 林洲民、律師 陳孟秀、空服員 李瀅、媒體人 戴季全、牧師 陳曉煒、冤案受刑人 鄭性澤、資訊業 施浩鈞、新創業 Joseph、教育工作者 江菁頌、環境保育 黑木耳、環保倡議者 圓臉貓、歌手史茵茵、全職媽媽 林思宇、業務主管 許義章、實驗教育家長 顏郁晴、工程師 李詩麗、營建業 李樹枝、華語老師 俞錦梅、空服員 李瀅、醫師 王祥亞、顧問公司 黃成助、牧師 陳曉煒、藥師 吳俞瑾、藝術工作者 李珮儀、海外留學生 周姵妤、會計師 徐嘉欣、會計師 李雅涵