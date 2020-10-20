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每日國際焦點

澳洲將加入美、日、印的聯合軍事演習。

法國警方突襲極端伊斯蘭組織。法國歷史老師遭伊斯蘭極端主義青年殺害砍頭，社會視為對法國社會與法國價值的攻擊。

美國國務卿蓬佩奧表示美國與巴西應降低對中依賴，以強化彼此的國家安全與貿易關係。

阿拉伯聯合大公國內閣正式通過與以色列關係正常化協議。

澳洲

澳洲將加入美、日、印的聯合軍事演習。

印度

軍方表示中國士兵越界遭逮，但將放回中國。

南韓

SK Hynix以90億美元全現金交易收購英特爾NAND部門。

中國

美國制裁2中國商人與6中國公司，因協助伊朗逃避制裁。

泰國

警方調查媒體與抗爭團體，稱報導抗爭危害國家安全。

巴基斯坦

數萬人在喀拉蚩抗爭要求總理下台。

緬甸

若開省3名執政黨候選人遭綁架，獨立運動組織阿拉干軍承認犯案，表示要用3人交換遭政府逮捕的抗爭人民。

亞美尼亞、亞塞拜然

阿爾察赫戰事持續，阿爾察赫已729人陣亡。

法國

警方突襲極端伊斯蘭組織。

一位伊瑪目表示，遭殺害的法國歷史老師，是言論自由的烈士，請穆斯林為他禱告。

俄羅斯

發言人表示仍希望與美國繼續核武談判。

吉爾吉斯

代理總統計畫修憲讓自己可選舉為正式總統，此舉將與其他原本合作推翻前總統的各反對派衝突。

美國

國務卿蓬佩奧表示美國與巴西應降低對中依賴，以強化彼此的國家安全與貿易關係。

阿拉斯加發生規模7.5地震。

智利

民眾紀念大抗爭一周年，演變為暴力破壞。

阿拉伯聯合大公國

內閣正式通過與以色列關係正常化協議。

敘利亞

土耳其自遭敘利亞政府軍包圍的Morek據點撤出。

蘇丹

美國總統川普表示只要蘇丹籌出3.35億美元賠償美國受害人的賠款，就可將蘇丹自支持恐怖分子國家名單移除。

奈及利亞

全國抗爭的同時，軍方將進行2個月全國軍事演習。