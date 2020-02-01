武漢肺炎成全球公衛事件，武漢市長不願獨自承擔千古罪名，在央視自清，表明需要獲得上層批準才能動作，顯示習的黨內威望受到質疑和挑戰。圖／擷自央視Youtube

在東歐旅行的台灣人，因為外表是亞洲人，已經被問到很煩，所以決定在身上掛上一個牌子，上面寫著:[我不是中國人]。

武漢瘟疫蔓延全世界，中國人處處被投射異樣眼光，五百年前[歐洲黃禍]重新上演，勾起[反中]意識形態，台灣人只好自保，徹底和中國人劃清界線，此舉在網路上被讚爆。

有一句話很智慧；[民主國家政客要接受選票考驗，獨裁國家政客要接受災難考驗]，很顯然，這一次武漢瘟疫，正在考驗共產黨的治理，所謂有中國特色的社會主義，到底是甚麼能耐？如今證明；中共政府治理完全不及格，中共宣傳機構打高空很厲害，務實的事情辦不好，因為全球感染者已經超過9千人[31日為止]，但是，死亡病例卻只有中國才有，厲害了我的國，中國夢一夕之間破滅，為何只有中國死人，其他國家不會，簡單一句話；中國醫療資源不足，很多病人還沒進醫院就死了，進了醫院也沒病床，一位在醫院工作的護理人員受訪時說；[千萬不要相信共產黨政府]，還有一位已經確診的病人沒有病床接受醫療，發出最後的哀號；[當我最需要幫助的時候，這個國家拋棄我，這樣的國家我愛不起]，還有武漢婦女翻牆用you tube對外吶喊；[請中共下台吧]，這場災難已經徹底把中共政權的虛假，謊言，邪惡清楚的揭露了。

被紅色收買的世衛組織，也無法再替中共掩蓋事實，終於發出有史以來第六個；全球公衛進入突發緊急狀態，接下來，可以預見；更大規模的撤僑行動，北上廣深工廠本來想在2月10號開工，挽救經濟，恐怕還有問題，因為2月初，將是疫情高峰，還有更糟糕的是；如果中國被宣布為疫區，那麼對經濟層面的影響會擴大，尤其是產品出口的台商或外商，其他國家也會對來自疫區的物品，另眼相待，雖然，世衛組織還給中國留了情面，強力呼籲；其他國家不需要終止和中國的經貿往來，還強調；世衛組織相信中國有能力，撲滅這次的瘟疫，這兩句話很顯然拍馬屁，拿人錢財手短，只能替中國習近平打氣，至於疫情是否已經失控，中共心裡最清楚。

美國媒體直接痛斥；中共的官僚體系，才是真正元凶，只要共產黨的黨中央繼續領導一切，黨大於國的扭曲結構依然運作，那麼類似的災難，就有可能再發生，在[一切跟著黨的步伐走]口號下，14億中國人，就好像一群奴隸，把生命交託給習近平一個人，所以，封城之後，大樓的住戶打開窗戶，合唱[偉大紅色中國]，李克強到訪武漢，沒有一位醫師敢說；[防疫資源太少]，從上到下，大家一片歌頌黨的偉大，防疫沒問題，醫師警告；[這種行為會使飛沫傳染更加厲害]。

就像14世紀，被稱為黑死病的鼠疫侵襲歐陸，每四個人中間就有一位染病，但是，教會把這些染病者，視為遭受上帝降罪的人，於是，社區更用力禱告，乞求神的赦免，每個主教堂的神父，也召集更多教徒聚集，一起禱告集氣，下場是又有更多人死亡，神父還不知道是因為聚集擴大傳染的因素，反而把更多的死亡，怪罪於信徒罪惡太深重，禱告太不用心，所以，無法被上帝所赦免，如今，六百年之後，發生在中國的瘟疫蔓延，武漢人又變成替罪的羔羊，那些高高在上的黨國高官，卻永遠無罪，下令封城的武漢市長周先旺，為自己的決策打了80分成績，媒體質疑的時候，他說話了；[作為一位市長，我沒有獲得上面授權，是不可以發布疫情的]，周先旺把身上黑鍋推給更大的黨官，但是，等到中南海命令下來，可以開口宣布的時候，已經晚了一個月，春運時間武漢走了500萬人，所以，武漢變成鬼城，整個湖北的二級縣城，也把生命搭了進去，進出的武漢人，成為過街老鼠，失去尊嚴，但是，黨官仍然高高在上。

8位在一個月前揭露疫情已經傳播的人，原來是醫院裡面第一線醫師，這恐怕是更大的諷刺，如果在民主國家，這些醫師會被視為英雄，被人民保護讚頌，但是，在獨裁國度，恰好相反，揭露真相者，變成罪犯，所以，整個湖北的記者，全部失去骨頭，集體罹患了軟骨症，跪倒在獨裁政權的腳跟前面，這個政權和14世紀的宗教法庭一樣，永遠正確，至高無上，他們無須和人民一起抵抗瘟疫，他們本身就是代表瘟疫，他們本身也代表上帝，出來懲罰人民，武漢活該倒楣，變成第一位被懲罰的國家公敵。

中國共產黨不會認錯，就算這場瘟疫死掉百萬人，中共仍然把瘟疫看成人民的錯，人民愛吃野味，無法接受教育，所以，活該被降罪，在武漢人到處被獵巫的時候，有誰勇敢出來發聲說；[這是共產黨的錯]。

有很多文章探索今天中國人的不幸，來自於文革時代被鬥爭後的奴性，多數人樂當奴隸，已經忘了自由人的滋味，因為共產黨把中國人變成羔羊，面對瘟疫大敵，中國人已經失去抵抗的勇氣，只會用紅歌唱讚頌；[共產黨很偉大]，這個方法無法抵抗瘟疫。

中國人想自救，唯一方法就是把共產黨從雲端寶座上拉下來，現在正是時候了，否則14億人只能持續背黑鍋，持續被世界恥笑。