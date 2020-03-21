中研院防疫指揮小組20日晚間公告，院內有一人確診，目前已就醫進行診治。圖／取自維基百科

武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情持續延燒，中研院也中鏢，中研院防疫指揮小組20日晚間公告，院內有一人確診，目前已就醫進行診治，防疫醫療團隊確認近距接觸者16人，即刻進行居家隔離，另有25人居家自主健康管理14天；中研院院長廖俊智也發給全體員工一封信，勉勵大家一起以最大的理性、同理心與最高的向心力，面對這次的挑戰。

中研院表示，已立即關閉確診個案所屬工作場域、該棟大樓會議室與相關公共場所，並將適時進行環境清潔與消毒，暫停訪客進入建築物、進行人員控管。

中研院指出，將持續關切並提供相關諮詢與協助，25位自主健康管理者，給予有薪防疫假居家自主健康管理，並請其依中央流行疫情指揮中心所訂自主健康管理相關規定確實辦理。並已在19日召開全院防疫會議，完成調查3月5日後返國入境同仁及受邀來訪的外籍人士，呼籲提高警覺，若有身體不適，盡量在家休息或工作，避免與他人接觸。

中研院公告全文如下：

各位同仁：

本院今（20）日有一名同仁確診COVID-19，該名同仁目前已就醫進行妥善診治。防疫醫療團隊也迅速掌握其相關接觸者，確認曾近距離16人，即刻進行居家隔離。此外，另有25名同仁居家自主健康管理14天。接觸者相關調查追蹤由中央流行疫情指揮心進。

本院也立即關閉該同仁所屬工作場域、該棟大樓會議室與相關公共，並將適時進行環境清潔與消毒，暫停該建築物訪客進入、行人員控管。

本院將持續關切並提供相關諮詢與協助。25位自主健康管理者，本院給予有薪防疫假居家自主健康管理，並請其依中央流行疫情指揮中心所訂自主健康管理相關規定確實辦理。

本院已於3月19日召開全院防疫會議，並完成調查3月5日後返國入境同仁及受邀來訪之外籍人士。請各位同仁特別提高警覺，若有身體不適，請盡量在家休息或工作，避免與他人接觸。自國外返國者也務必遵照指揮中心防疫指示，確實做好居家檢疫，請勿與同仁接觸。

再次提醒各位同仁，疫情期間請注意自身及他人安全健康，若有任何疑問請洽各單位主管或撥打1922防疫專線。

中研院防疫指揮小組敬上

2020年3月20日

中研院院長廖俊智信件全文如下：

各位同仁：

過去幾週以來，武漢肺炎疫情在世界各地迅速蔓延。各國紛紛採取各種緊急應變措施，許多人的工作與日常生活也陸續受到影響。截至目前為止，在全民同心努力下，台灣疫情相對輕微。俊智在此表達對各位同仁及家人健康的關切，並向各位說明刻正進行的相關研究，及未來可能採取的措施。

本院作為全國最高研究機構，在春節期間即已啟動任務編組，立即投入快篩檢測、抗體製備、藥物開發、疫苗等研究外，並號召學研界成立各項抗病毒平台，共享資訊、合力研發。過去幾週來，我們見證了全院同仁齊心合力、日以繼夜，快速達成多項傲人的研發成果，即時為台灣的防疫提供科技上的支援，也適時提振社會人心，這些成果也廣獲國際重視。我們在此感謝所有研發及支援團隊的努力與付出。

目前台灣仍然面對險峻疫情挑戰，我們當以最好的準備，來因應各種情勢發展。科學研究普遍追求多項、可重複的證據，防疫則須在迅速發展的未知中，以有限的資訊做最好的判斷。面對未來疫情發展，我已多次召集院本部各處室行政主管研商本院的因應方案，也積極設法兼顧不同情況下的特殊需求。因此，請各位同仁除了留意中央疫情指揮中心的訊息外，也要密切關注本院自即刻起將陸續發佈的各項防疫公告（詳見院網防疫專區），這些措施也會隨疫情發展即時更新。防疫措施的施行無可避免會影響到我們的工作與日常生活，但為了有效抑制疫情擴散，讓我們一起盡最大的努力，共同維護本院同仁安全的工作環境。

最後，我要勉勵各位同仁，在疫情瞬息萬變的情勢中，一起以最大的理性、同理心與最高的向心力，來面對這次的挑戰。相信只要大家能夠確實遵守與配合相關規定，同時互相關懷與協助，守護自己與他人的安全及健康，我們一定能順利度過疫情的高峰。