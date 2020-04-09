第一批援外口罩將寄出，外交部長吳釗燮在推特PO文寫道:「盟友和朋友們，台灣來了！我們將一同面對挑戰！」圖/外交部提供

台灣啟動第一批防疫物資援助行動，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，首波捐贈內容為美國200萬片，歐洲700萬片口罩，友邦100萬片，外交部忙於打包裝箱，外交部長吳釗燮也在外交部推特分享打包裝箱照片說，「盟友和朋友們，台灣來了！我們將一同面對挑戰！」

吳釗燮昨天晚間在外交部官方推特上分享，外交部近日忙於為疫情重災區裝箱打包。包裝外面覆有外交部設計的主視覺，可看到中華民國國旗，以及結合台灣意象與聽診器的圖樣，印著「Taiwan can help!」

吳釗燮在推特中寫道，「盟友和朋友們，台灣來了！我們將一同面對挑戰！」



首批援外口罩打包即將寄出。圖/外交部提供

推出一出，得到許多網友回響，有網友用中文及日文寫下:「台灣是一個說到做到的國家！」還有網友直言:「只有台灣可以控制惡魔中國！」



工作人員努力仔細打包援外口罩。圖/外交部提供



協助援外口罩打包，大家都很開心。圖/外交部提供

不過，也有不少網友看到口罩送上華航飛機，對華航飛機大大的英文名字「China Airlines」非常有意見，直言:「這種帶有宣傳意義的照片實在不應該用 China Airlines，至少要避免放這個照片， "China" 這個東東已經是宇宙病毒，竟然出現在這邊，不得不說：扣分！」、「飛機上的支納名可以改掉嗎？看的很礙眼！！所以才被支人吃豆腐！！」



援外口罩送上飛機，但華航英文名字「China Airlines」卻令民眾非常有意見。圖/外交部提供