駿達總經理劉崇淦說：「台灣真的不缺抱怨的人，只缺捲起袖子做事的人。沒有永遠的不景氣，只有自己不爭氣！」。(圖/陳俊廷)

「駿達」是目前高雄市區大型帆布及海報製作輸出的最大機器工廠，總建坪逾450坪，擁有各種日本最先進的海報影像輸出的機器設備，平時製作商業大型廣告，選舉期間更忙於各個陣營民意代表帆布海報影像的輸出及施工。

近期「罷韓」大遊行數十萬人走上街頭，其中最吸引目光、最壯觀的一幕的就是「光復高雄，保衛台灣」的綠色超長布條，是透過公關公司的客戶委製，由「駿達」執行海報製作輸出。但不僅「罷韓」活動中，寬1200X長度21000公分那最壯觀的一幕。另外「挺韓」活動也是透過另一間公關公司的委製，也製作了很多帆布與關東旗，甚至市長、總統候選人的各式帆布、關東旗海報布條也都曾出自「駿達」工廠的生產製作。

總經理劉崇淦強調說：「我們沒有政治立場，都是接受設計師或廣告公司「委託」將檔案輸出，是輸出製造的最終端。

劉崇淦說，「駿達」海報製造工廠的客戶主是廣告公司、招牌公司與設計公司以及公關公司，現在坊間看到的廣告帆布、海報等大型海報，大抵很多都是由他們來進行後端的最後輸出。也就是設計師將檔案交給「駿達」完成輸出成型。

坊間商業的各種店面招牌帆布等廣告或選舉的關東旗、選舉手持牌、布條也都是由「駿達」進行最後的輸出呈現與施工；「駿達」是輸出製造的最終端，劉崇淦說，在文創部分如一卡通或客製化如地圖杯墊，當然也要仰賴設計師前輩的靈感與來源檔案。

「駿達」是股東制的公司近年來也委任劉崇淦來管理，目前已成立20多年，他感謝駿達股東們給其舞台發揮與栽培支持，也感謝20多年設計公司與各相關廣告領域公司的設計師前輩們的持續鼓勵支持和愛護肯定。

『我是東方畢業，名叫劉崇淦，親朋好友攏叫我「阿淦」！』雖然大家聽聞「阿淦」都會連想到另一個不好的字彙的連想，劉崇淦反而是正面能量的習以為常，也覺得親切。從小到大，沒有人會忘記我的名字，感謝我阿公幫我取名，阿淦也感覺阿公很有遠見。

「台灣真的不缺抱怨的人，只缺捲起袖子做事的人。」阿淦認為，沒有永遠的不景氣，只有自己不爭氣！這是前輩告訴我的，面對環境，很多人都會抱怨，甚至面對挫折就發出時不我予的悲鳴，但我從送報紙的囝仔，我一路跌跌撞撞，有父母一路牽教與貴人給我的舞台，在舞台發光，我個人雖無偉大的學歷或出自名校畢業，但我知道自己的本事與能耐，我緊記這句話在心「台灣真的不缺抱怨的人，只缺捲起袖子做事的人」也與大家共勉。感恩謝謝大家的支持照顧！