在民主社會談「君子不黨」，恐怕會被很多人認為是政治不正確吧。在台灣的媒體或網路上，各群各黨天天都在大戰，而且，明的或暗的都想要人選邊站，不然就是把人歸類，像是什麼人、什麼黨、什麼派、什麼顏色、什麼器官、什麼同路人，或什麼昆蟲動物！

我個人就因為堅定追求台灣獨立，認為「中華民國就是台灣，台灣就是中華民國」是掩蓋台灣法理地位之歷史真相的謊言，而曾被一個網路上的路人甲貼了個標籤。那人還真厲害，融合了黨派顏色、台獨的立場，以及我的性別，一個重點都沒漏掉地創造出很精準但極為低級的簡稱，由於不想讓本文被封鎖或列為黃標，就寫出全名「綠色台獨基本教義派」，讓各位讀者自己轉諧音猜看看吧。

老實說，當看到那個髒詞，我真的沒有生氣，除了我只重視自己尊敬的人的觀點外，如此只給人扣帽子，不說說自己的論述觀點，怎麼值得讓人浪費時間生氣呢？其實，我是個會逛逛立場不同的媒體和社群網站的人，想讀讀他們的想法觀點，知道他們在同一件事情上，他們是怎麼想的。當然，讓人翻白眼的言論是不少，但其實也有雖然我不贊同、卻能激發我去思想的觀點，我喜歡這種思想刺激。因為，對於我這個從「忠愛黨國」的中國人轉為「追求台灣獨立」的台灣人而言，廣聽各種言論是非常重要的；過去，若不是願意去聽點不同於黨國思想外的東西，我怎麼會覺醒呢？而現在，如果只聽所謂台派的觀點，我不會再變成以前那個呆頭的女孩嗎？所以，怎能不戒慎恐懼？！

不過，在覺醒後，有好一段時間，我的確仍有一種過往那種忠愛黨國的僵化與固執的態度，只想偏心台派。在偏心的那段歲月裡，面對一些綠營裡不對的事，心裡其實會感到不安與焦慮，但我以必須呵護本土價值來讓自己能夠繼續偏心。直到2015年，國民黨副總統候選人王如玄律師爆出軍宅案，知道了在吃香喝辣的高級外省人之外，許多跟著中國國民黨來到台灣的低階外省兵是那麼地悲慘可憐，被禁婚又隻身在台灣，帶著受創的心靈貧困孤寂一生，也是獨裁蔣氏政權的受害者，於是，我的覺醒加入了反省與修正。

我體認到，自己不能從極右邊跑到極左邊，極度的絕對，應該由是非對錯的正道倫理來思想事理，而不是依據國籍人種、政黨派別、身分認同、性別年齡、教育程度等膚淺的表象就輕率定奪善惡是非。然，這不是件容易做到的事，尤其台灣有如此特別又困難的政治文化歷史，但我意識到這是必須努力學習而養成習慣的處世之道，不然，有一天我會被自己的偏執消磨成為如貼我標籤的路人甲，成了台灣社會難以和解共生的阻礙者之一。

君子不黨的「黨」，是「相助匿非」的意思，即結黨相助，不問是非。的確，在執意偏心台派的那段時間裡， 讓我無法好好論斷是非，我將自己的期待（台獨）與政黨（民進黨）的利益（執政）糾結在一起，成了一種結黨營私的狀態。這種任何人對任何政黨的盲目依附或支持的行為，其實是種危險。

美國第二任總統約翰‧亞當斯（John Adams，1735～1826）曾說：「當年度選舉結束，奴隸制度就開始。」（When annual elections end, there slavery begins）這句話對於能選舉投票的台灣人來說，應該很熟悉；不管自己支持的是哪個政黨，那些黨和它們其中的許多人總在有了權力之後，傲慢起來，從公僕變成主人。其實，亞當斯更早就說了：「有一種危險來自所有的人。自由體制的唯一座右銘應該是：不相信任何會危害公眾自由的有權力者。」（There is danger from all men. The only maxim of a free government ought to be to trust no man living with power to endanger the public liberty. ）換成台灣人常說的話就是：「權力使人腐化。」所以，不盲目偏頗，能對所支持的政黨監督指正，才是正道。然，現今台灣的情況卻是反此道而行，不論政治立場為何，很多人都非常願意做為政黨的信徒。

1785年，美國第一任總統喬治‧華盛頓（George Washington，1732～1799）在寫給法國拉法耶特侯爵（Marquis de Lafayette，1757～1834）的信裡說道：「民主國家總是必須感覺到才會看到：就是這點，讓他們的政府放慢了腳步 ── 但人民最終會是對的。」（Democratical States must always feel before they can see: it is this that makes their Governments slow – but the people will be right at last. ）在台灣，當大家「感覺到」的時候，就會用選票來教訓政府，不只要讓政府放慢腳步，甚至要調整腳步或改換行走方向。不過，若走到教訓時，朋黨的關係自然就消失了，不再「相助匿非」，既然如此，何不從開始就「君子不黨」？

所以，如果台灣「結黨相助，不問是非」的人變少了，也許，歪斜不正的中國國民黨還有改過自新的一點希望，清新有活力的小黨就有機會出頭，而以抗中保台坐大的民主進步黨則會戒慎恐懼點，然後，台灣才可能真正自由而不再危險，並成為穩定而真實文明的國家。（20211209）



作者指出，在台灣，當大家「感覺到」權力使人腐化的時候，就會用選票來教訓政府，不只要讓政府放慢腳步，甚至要調整腳步或改換行走方向，那麼應該從開始就堅持「君子不黨」。示意圖／2014與2018縣市長選舉藍綠版圖變化。民報製作