美國大選民調進入黃金交叉，但是，因為拜登家族醜聞太晚報導，目前美國有14個州同意可以改變投票，這裡面支持民主黨者，會有一半反過來支持川普，一半棄權，連帶也會影響國會席次，雖然被紅色控制的英國《經濟學人》最近報導，川普當選機率不高，但是，我以為如果沒有太大意外，川普連任的機會已經相對提高。

美國網路的紅色滲透

10月28日，美國網路三巨頭執行長，到參議院報告，祖克伯坦承接到FBI高層電話，所以沒有刊登有關拜登家族醜聞，這項證詞也證明連美國聯調局也有紅色陰影，間接危及雷伊局長的官位，雷伊為了表達抗中態度，立即公布美國逮捕五位中共潛伏美國的特務，這些特務的工作，就是逼迫在美的華人回中國受刑，美國被中共滲透，當然不是始於今天，平日高舉自由大旗的《紐約時報》，關鍵時刻就左派起來了，過去我的專欄寫過，川普剛上台，情報總監給他的報告說，「不出兩年，中共將全面控制美國，列寧主義籠罩美國」，可惜，川普起初不以為意，後來才慢慢發現事態嚴重，不只是貿易失衡問題，美國的華府建制派，已經被中共掌握超過一半，甚至白官也有一堆中共第五縱隊人馬，川普上台已經清理多次，效果還是有限，內鬼揮之不去，川普才驚覺想要美國再次偉大，橫阻前面的大石頭，就是中共這隻戰狼，從貿易戰到科技戰、網路戰、媒體戰，中共收買美國媒體的中產菁英也一一現形，包括目前正在選總統的拜登，從政一路走來，全部和中共掛勾，替中國效勞，很顯然是中共在美國的代理人，中共滲透全世界，這種手法和2018年的高雄市長選舉，手法雷同，經常出入中國的重要人物，幾乎沒辦法逃過「藍金黃」的布局。台灣的中共買辦或政商人物，常常遊走中國，除非自己可以嚴守女色和酒品，否則很難不掉入中共「藍金黃」陷阱，中共利用這種手段控制美國，以及台灣高層人士，驅使他們做事情，已經屢見不鮮，這一次因為中南海惡鬥，這些國安手上的黑資料，才被丟出來，中共內部的反習派，企圖藉由川普整治習近平的用心，昭然若揭。

所以這場選舉，不只是美國的事情，更是中國的事情，也是全世界的事情，拜登當選，等於宣告美國向中共投降，拜登變成習近平小弟，可以任習近平使喚，也等於民主自由被極權控制的時代來臨了，這種情況還說台灣不危險，根本騙人，美國總統的權力，說大不大，但是，如果親共的國務院官僚，全面班師回朝，整個態勢就會改變，如果認為美國總統虛設而已，這才是大大的謬誤。



2020美國大選投票所。圖／擷自美國之音影片

中共企圖顛覆美國

10月26日，美國「新聞週刊」大幅報導，習近平陰謀顛覆美國，境內600個親共團體為中共利用，其中就有美國的「中國和平統一促進會」，這個會分支機構遍佈全世界，總會在北京，聽命汪洋，美國已經宣布這個會就是「中共代理機構」，台灣的和平統一促進會也是滿山滿谷，打著和平旗號卻支持武力統一，統戰的意思就是統一作戰，把你拉進來，變成我的人，毛澤東所說的「拉進來，打出去」，要如何拉進來，各種方法都可以使用，國民黨就是在這種戰術下失去中國，這套心理戰爭可以說是無堅不摧，因為所有人都有缺點，只要抓住缺點，就不怕你不聽命，回頭看，如果拜登家族醜聞不是選前被揭露，拜登當選，選後習近平肯定以這些資料控制拜登，美國不危險嗎？

「藍金黃」只是中共顛覆美國手段之一，26日，川普車隊在紐約遊行造勢，遭到「安提法」和「黑命貴運動」群眾的阻擋，從明尼蘇達引發的「黑命貴」運動，搞到現在已經變成無政府主義者的天堂，類似波特蘭這種民主黨執政城市，還任由黑命貴運動群眾佔領，劃分成「無政府主義者」特區，搶劫暴力進入無政府狀態，這兩個檯面上組織，已經由中共「華人協進會」在後面出資指揮，主要目的就是凸顯美國民主不是好制度，加深人民對川普政府無能平亂印象，反過來替拜登加分，美國群眾暴動不停，更使武漢瘟疫傳播無法制止，這些已經變成川普的連任致命傷，只要拉下川普，就是替中共立下大功。

大選投票在即，川普可以連任嗎？如果你有禱告習慣，那就把這一切交給上帝吧。