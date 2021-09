9月5日,一隻象徵不祥災難的黑天鵝,突然飛到天安門廣場昂首闊步,很多民衆圍觀,同一天,曾經是老共產黨躲藏的延安山洞,因為大雨而塌陷,兩件事同時發生,很多人認為這是中共凶兆,在這天前後,國際上出現兩本揭露中共政權腐敗的書籍,一本是美國律師沃倫羅斯曼(Warren Rothman)所寫的《卡夫卡在中國—腐敗的中華人民共和國》,另一本是沈棟(Desmond Shum)所寫《紅色賭盤—中國的財富,權力,腐敗和復仇的內幕故事》,這兩本書對中共政權帶來很大衝擊,讓更多人理解:中共政權是如何腐敗,如何迫害人權,如同羅斯曼在書中說:「他被突然關押,沒有理由,沒有審判,這是一場卡夫卡式的荒謬劇,就算你持用外國護照,在中國隨時會失去自由」,對照目前被關押兩位加拿大商人,情況一模一樣。

羅斯曼是耶魯大學畢業的律師,2006年進入中國上海,主持精英律師事務所,專門服務進入中國市場的外商,2008年,羅突然被十幾名大漢綁架,開始黑獄生活,他被關押後,經常轉換場所,一共待過四處黑牢,幾個月就要換一次,好像擔心有人會來劫囚,後來被帶到精神病院,這是老共對付有間諜嫌疑者慣用手法,羅斯曼從2008年失去自由,到獲救離開中國,長達四年,本來熱愛中華文化的羅斯曼,從此不敢踏進中國,羅斯曼的書用卡夫卡為名,因為從頭到尾很荒謬。

沈棟的書更詭譎,《紅色賭盤》在9月7日,先以英文版面世,出版前夕,沈棟接到前妻段偉紅(Whitney Duan)的電話,希望沈棟可以停止該書出版,並且說這本書會害死人,而且要沈棟注意孩子的安全。

沈棟在出書前,曾經接受幾家外國媒體訪問,包括紐時和華爾街日報,沈棟說:「他寫書目地是想知道前妻下落,果然前妻段偉紅出現了」。

段偉紅是天津富商,2015年與沈棟離婚,沈棟就帶著孩子移民到英國,2017年,段偉紅突然被逮捕,從此音訊全無,沒有開庭,也不知道被關押在何處,這是非法制國家的恐怖手段,但是,當時中國媒體猜測:段偉紅被捕,應該涉及中共內部權力鬥爭。

段偉紅另一個稱呼,就是溫家寶家族白手套,2012年,《紐約時報》曾經報導:溫總理隱藏的巨額財富至少27億美元,引起喧然大波,當時中共駐美大使企圖壓下這篇報導,還是沒有成功,溫家寶是胡錦濤任總書記時擔任總理,平常喜歡穿著破舊外套出現公衆場所,在中國老百姓心中官聲不錯,但是流亡美國作家余杰稱呼:「溫家寶是影帝」,意思就是善於表演。

胡錦濤是中南海鬥爭中的邊緣人,因為在江澤民壓制下,胡錦濤雖然上位,卻沒有實權,習近平在清洗江派團夥時,跳過胡錦濤,反而溫家寶悶聲發了大財,卻沒有被揭發,原因當然和習近平有關。

段偉紅是溫家寶太太張培莉的閨蜜,事業體有凱風基金,平安保險,泰鴻投資,後來幫助溫雲松成立新天域私募基金,2010年,段偉紅透過孫政才,拿下「首旅集團」華都飯店項目,財富更上層樓,2017年,孫政才被習近平整肅,兩月後,段偉紅也突然失蹤。

老共高層權錢交易,悶聲發財,超過馬雲等企業家,沈棟說:馬雲這些民企根本是中共手下打工仔,真正大貪是共產黨高層,如同共產黨大老陳雲所說:「天下由中共打下來,所有財富,只有紅色家族可以繼承」。

悶聲發大財,始於江澤民,胡錦濤和溫家寶繼承有份,段偉紅的白手套事業,有丈夫沈棟叁與,所以由他寫書,肯定最清楚老共高層如何搞錢,如何玩法,如同賭場的輪盤遊戲,這也是出版前倍受重視主因。

眼下,英文版已經出版,老共的醜陋言行攤在陽光下,這個政權末日即將來臨,相信中文版也會很快面世,讀者可以一讀為快。



沈棟即將出版的回憶錄「Red Roulette: An Insider's Story of Wealth, Power, Corruption, and Vengeance in Today's China」。圖/擷自網路,民報合成