沈棟（右）的《紅色賭盤》新書9月7日先以英文版面世，出版前夕，沈棟接到前妻段偉紅（左）的電話，希望停止出版，並說這本書會害死人。圖／擷自https://news.harvard.edu/

9月5日，一隻象徵不祥災難的黑天鵝，突然飛到天安門廣場昂首闊步，很多民衆圍觀，同一天，曾經是老共產黨躲藏的延安山洞，因為大雨而塌陷，兩件事同時發生，很多人認為這是中共凶兆，在這天前後，國際上出現兩本揭露中共政權腐敗的書籍，一本是美國律師沃倫羅斯曼（Warren Rothman）所寫的《卡夫卡在中國—腐敗的中華人民共和國》，另一本是沈棟（Desmond Shum）所寫《紅色賭盤—中國的財富，權力，腐敗和復仇的內幕故事》，這兩本書對中共政權帶來很大衝擊，讓更多人理解：中共政權是如何腐敗，如何迫害人權，如同羅斯曼在書中說：「他被突然關押，沒有理由，沒有審判，這是一場卡夫卡式的荒謬劇，就算你持用外國護照，在中國隨時會失去自由」，對照目前被關押兩位加拿大商人，情況一模一樣。

羅斯曼是耶魯大學畢業的律師，2006年進入中國上海，主持精英律師事務所，專門服務進入中國市場的外商，2008年，羅突然被十幾名大漢綁架，開始黑獄生活，他被關押後，經常轉換場所，一共待過四處黑牢，幾個月就要換一次，好像擔心有人會來劫囚，後來被帶到精神病院，這是老共對付有間諜嫌疑者慣用手法，羅斯曼從2008年失去自由，到獲救離開中國，長達四年，本來熱愛中華文化的羅斯曼，從此不敢踏進中國，羅斯曼的書用卡夫卡為名，因為從頭到尾很荒謬。

沈棟的書更詭譎，《紅色賭盤》在9月7日，先以英文版面世，出版前夕，沈棟接到前妻段偉紅（Whitney Duan）的電話，希望沈棟可以停止該書出版，並且說這本書會害死人，而且要沈棟注意孩子的安全。

沈棟在出書前，曾經接受幾家外國媒體訪問，包括紐時和華爾街日報，沈棟說：「他寫書目地是想知道前妻下落，果然前妻段偉紅出現了」。

段偉紅是天津富商，2015年與沈棟離婚，沈棟就帶著孩子移民到英國，2017年，段偉紅突然被逮捕，從此音訊全無，沒有開庭，也不知道被關押在何處，這是非法制國家的恐怖手段，但是，當時中國媒體猜測：段偉紅被捕，應該涉及中共內部權力鬥爭。

段偉紅另一個稱呼，就是溫家寶家族白手套，2012年，《紐約時報》曾經報導：溫總理隱藏的巨額財富至少27億美元，引起喧然大波，當時中共駐美大使企圖壓下這篇報導，還是沒有成功，溫家寶是胡錦濤任總書記時擔任總理，平常喜歡穿著破舊外套出現公衆場所，在中國老百姓心中官聲不錯，但是流亡美國作家余杰稱呼：「溫家寶是影帝」，意思就是善於表演。

胡錦濤是中南海鬥爭中的邊緣人，因為在江澤民壓制下，胡錦濤雖然上位，卻沒有實權，習近平在清洗江派團夥時，跳過胡錦濤，反而溫家寶悶聲發了大財，卻沒有被揭發，原因當然和習近平有關。

段偉紅是溫家寶太太張培莉的閨蜜，事業體有凱風基金，平安保險，泰鴻投資，後來幫助溫雲松成立新天域私募基金，2010年，段偉紅透過孫政才，拿下「首旅集團」華都飯店項目，財富更上層樓，2017年，孫政才被習近平整肅，兩月後，段偉紅也突然失蹤。

老共高層權錢交易，悶聲發財，超過馬雲等企業家，沈棟說：馬雲這些民企根本是中共手下打工仔，真正大貪是共產黨高層，如同共產黨大老陳雲所說：「天下由中共打下來，所有財富，只有紅色家族可以繼承」。

悶聲發大財，始於江澤民，胡錦濤和溫家寶繼承有份，段偉紅的白手套事業，有丈夫沈棟叁與，所以由他寫書，肯定最清楚老共高層如何搞錢，如何玩法，如同賭場的輪盤遊戲，這也是出版前倍受重視主因。

眼下，英文版已經出版，老共的醜陋言行攤在陽光下，這個政權末日即將來臨，相信中文版也會很快面世，讀者可以一讀為快。



沈棟即將出版的回憶錄「Red Roulette: An Insider's Story of Wealth, Power, Corruption, and Vengeance in Today's China」。圖／擷自網路，民報合成