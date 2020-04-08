政治家一生追求的是甚麼？他們追求的簡單地說，就是希望他們的主張或信念，成為眾人的「共識」（Consensus）。事實上，真的有「共識」這種「碗糕」嗎？在政治層面上，其普遍的意涵指涉的是「意見一 致」，但它通常已經被巧妙地改變。廣義而言，「共識政治」（Consensus politics）指的是對現存的整體共同意見所採取的政策，而且在實際上，更常指涉一種避免或避開意見紛歧的政策，目的是要「走中間路線」或者是「採折衷立場」。如果能如此，那也還好，等於是民主政治所謂的「妥協」，但偏偏我們看到的，只有走「利益路線」，一黨專政（中國）及反對黨失去反對功能的國家（台灣），正是如此。

Consensual這個字，從十八世紀中葉起，具有兩種特殊的意涵：法律的意涵指的是羅馬法律的「共識契約」；生理學的意涵指的是神經系統自發的或者是反射的動作。Consensus與consensual這兩個字的意涵後來轉爲「普遍一致」。生理學上的「共識」目標非常明確，就是讓人體的機能得到最高的妥協，目的只有一個，就是讓人能「活下去」，比如高血壓，因為人體的血液循環不好，只好自動調節使血壓變高。法律的「共識契約」本來也是好的，目的是讓人民易於遵守，促進社會安全與和諧。但後者因為政黨利益的運作，所謂的「共識」變成只是壓迫反對聲音的手段。

「共識政治」（consensus politics）走「利益路線」於是有了負面意涵，就是用來指涉刻意避開彼此基本原則的衝突，而且用來指涉一種過程；在此過程中，某一些議題被有效的排除於政治爭論，並不是因爲在這一些議題上真的有了實際的達成協議；也不是因爲政黨聯盟已經達成妥協，而是因爲在各個黨派互相較勁，尋求「折衷立場」的時候，這些衝突已被視爲「不重要」的議題，已經無討論的餘地（不重要的原因是因爲它們與利益有一些脫節，變成遙遠的、陌生的議題，或者是因爲它們的影響是長期以後才看得到的，或者是因爲它們僅僅影響到少數的人。因此，Consensus這個字雖然保有了「普遍一致」的正面意涵，但是仍然具有低調的或不光彩的避開必要討論的議題或爭端。實際上， 這個字具有正反兩面的意涵，所以現在變成一個難解的字，也變成政客每天都在利用的法寶。

「共識」背後隱藏利益交換與操控

簡單地說，儘管「共識」看來像一個正面的字眼，至少是一個「雖不完全同意，但勉強可以接受」的結論，但它明顯地隱藏著「操控式」的政治意涵：其目的是要塑造一種「沉默的大眾」作爲權力的基礎，以排除或壓抑反對運動、不同的聲音。値得注意的是，consensus這個帶有溫和意涵的詞彙內含有強烈的情緒，但是現在所謂民主國家的選舉政治與選後操控「輿論」的政治，選民要陪著政客走了一段很長的路，才會發現自己是如何被納入「共識」這鍋羅宋湯，遙遠地只依稀記得自己曾經是一塊馬鈴薯、紅蘿蔔，還是洋蔥片。値得注意的是令人驚訝地，「共識」被利用成跟統計調查有關。政客會製造許多民調當作「孟婆湯」，使選民忘了自己曾經是一塊馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥片，只記得現在是一碗羅宋湯，大家只能和稀泥。就像美國，有人說美國是一個民族的「大熔爐」；但事實上，美國從來不是民族的「大熔爐」，最多只是一盤和著沙拉醬的蔬果沙拉，看起來像一盤可口美麗的菜餚，但裡面的芽菜、蔬果，從來沒有「融合」過。

因此，我們必須體認到，從來沒有「政治共識」這回事，它是政客或野心政論寫作者的陰謀。更直接地說，當你發現一個社會，一個媒體或社會對某些議題有了「共識」，並且聽不到反對的聲音時，你就正在看到了民主政治的崩壞，因為有人正在搞鬼。政黨、政客都有他們的政治利益，他們會玩弄議會、公聽會這些綜藝節目，來唬弄選民他們正在聆聽民意，而其實他們已經射出了箭，再去畫靶。真正的政論家，其責任不是去「說服」民眾同意他的觀點；而是為民眾提供給最寬廣的思路，讓大家去發出更多不同的聲音，讓大家不要掉進「羅宋湯」成為「共識」。因此，當你發現寫政論或寫新聞的人一直在「推銷」他的觀點，那就別再往下讀了，因為那些人正是叔本華（Arthur Schopenhauer,1788-1860）說的「一輩子都在寫一些對人心無益的記事，即所謂新聞記者」，卑之無甚高論。

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