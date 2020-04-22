民進黨政府在疫情期間，採取更親美抗中策略，在野黨是否另有良策，考驗疫情期間在野黨的角色扮演。圖/取自立院直播

敦睦艦隊磐石艦多位官兵確診新冠肺炎，再度引發國人的恐懼，國防部長嚴德發向全民道歉，自請處分，相關將領調整職務。台灣經過三個多月新冠肺炎肆虐，好不容易出現連續多日零確診，因為軍方的疏失，再次引發可能社區感染，難怪不少國人表示不滿。在野黨當然也不沈默，要求調查真相追究責任。

此次百年規模最大的疫情，台灣人民及政府有了2003SARS慘痛經驗，防疫工作表現甚佳，獲得國際佳評。加上疫情當前，不分彼此擕手合作，在野黨不在其位，未掌握行政部門，也不宜放言高論，否則引發民怨。可是主要在野黨：國民黨丶台灣民眾黨，在不少地方政府主政，縣市政府係防疫的第一線，表現良否，立判高下。疫情前所未有，除了專業醫療防疫之外，經濟社會衝擊，衍生不少經濟社會問題，失業率上升，企業蕭條，經濟景氣不佳，被視為1930以後全球經濟大蕭條。

各國政府紛紛採取紓困及振興方案，財政丶貨幣政策齊發,台灣雖然疫情控制得宜，但是時間長遠，全球化之下無法獨善其身。政府提出特別條例及特別預算，規模由原先600億擴大為一兆500億。在野黨在疫情蔓延丶經濟不景氣之下，只有協助通過特別條例及特別預算。但是特別條例內容，特別預算的額度丶使用方法，當然仍有朝野協商的必要。以紓困丶振興措施為例，民進黨政府版本，振興階段，以酷碰券為主。國民黨主張排富型發放現金。

發放現金救急有必要

綜觀世界主要國家，紛紛發放現金，有其必要性，中低收入者丶失業者，因為疫情造成生活明顯立即的損害，即時發放現金，救急丶救窮作用不低。民進黨政府區分紓困丶振興階段，紓困階段亦針對若干人民發放現金，只是幅度有限。所謂振興階段，發放現金丶消費券，或是㰻勵消費的酷碰券，孰優孰劣，沒有絶對的學理根據。台灣人民有儲蓄習慣，發放現金不一定全部消費。消費券效果不彰，2009金融海嘯期間，馬英九主政的國民黨政府有前車之鑑。

酷碰券，又限定特定電商的電子支付，坦然而言，民進黨政府為何採取此種措施，也缺乏足夠說服力。所謂消費乘數效果，帶動國內需求，雖有學理依據，但是人民是否有意願或足夠金錢消費，換來折扣，而且限定電子交易。在野黨的批評，有其道理。特別條例第七條，空白授權指揮官權力，實施迄今，已有若干値得探討現象，例如疫情之下，政府權力擴張，損及基本人權。由衞生褔利部長出任指揮官，而非行政院長，許多權責不一弊端呈現。

國防部所轄敦睦艦隊造成防疫破口，本來軍艦感染度高，美國羅斯福航空母艦丶法國戴高樂航母艦隊等均是。艦隊發生疫情，本來應該以平常心看待，但是一連串軍方處理方式遭人詬病。也凸顯防疫指揮官對於特定部門的影響力式微，特別條例的規定部分名實不相符。在野黨可以在這些方面，發揮監督作用，並且提出不同因應對策。

此次百年罕見的疫情，對於全球丶主要强國(美國丶中國丶日本丶歐盟等)均產生至深且廣的衝擊，台灣必然受到波及。如何掌握疫情之後國際政治經濟體系，找出因應措施，民進黨政府在疫情期間，更親美抗中策略，在野黨是否另有良策，均考驗疫情期間在野黨的角色扮演。

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