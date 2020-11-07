美國民主黨籍總統候選人拜登在賓州、喬治亞州的得票率後來居居上，翻轉領先川普。拜登預計於美東時間6日晚間（台灣時間7日上午）發表演說。川普6日晚間發推文說，「拜登不該錯誤地宣稱自己是總統，不然我也可以這樣說」，強調所有選舉的法律程序才剛剛開始。

美國總統大選全球矚目，民主黨候選人拜登距離當選只差臨門一腳。他於6日逆轉喬治亞州和賓州，得票數超越原本領先的共和黨候選人川普。目前拜登和川普確實掌握的選舉人票分別為253與214票，美聯社早將開票中的亞利桑那11票算給拜登，讓拜登的選舉人票高達264張。如不計入亞利桑那州的票，拜登只要拿下賓州，或是拿下內華達、亞利桑那、北卡或喬治亞州的任兩州，即可勝選。

美國有線電視新聞網（CNN）最新開票訊息顯示，除了阿拉斯加有可能由川普勝出，其他5個州不是拜登領先，就是川普的普選票優勢在逐漸流失。這是因為近兩天統計的主要是通訊投票，而投票者絕大部分是拜登的支持者。

喬治亞，川普從3日以來的優勢在台北時間6日下午消失，反被拜登超前，到晚間8時變成落後接近1100票。喬治亞已經開出99%的選票，仍有約1萬4000張選票待計算。

賓州也是同樣情況，川普起初氣勢如虹，領先拜登的差距一度甚至接近70萬票，但到了台北時間6日晚上接近10時，演變成川普落後5500票的局面。賓州仍有超過16萬張通訊選票待計算。

原屬共和黨票倉的亞利桑那已開出90%選票，拜登穩定維持約2個百分點的領先；在內華達州已經開出的89%選票中，拜登得票率領先0.9個百分點。亞利桑那州與內華達州各有約25萬張、19萬張選票待計算。

台北時間6日早晨，川普在白宮召開記者會，宣稱各地選舉出現令人不安的舞弊現象，許多選票遲到送達。他說如果看合法計票結果，他已輕鬆打敗對手。他的勝利「絕不會讓民主黨偷走」，並強調有關選舉的訴訟可能最後交由最高法院裁定。但多家主流媒體停止直播川普的記者會，認為他的指控未經查證。