作者指出，AZ以最快的速度，極其低廉的價格，最容易的儲存及運送的方式，製造了這一隻有效性和保護力都很好的疫苗，拯救了世界上無數的生命。圖／擷自公視新聞影片

先進國家，如英國，加拿大，澳洲，以及歐盟和世界衞生組織，都有EUA緊急授權使用AZ，並大量施打AZ，所以AZ是目前世界上最多國家施打的疫苗。

美國並不是不要緊急授權使用AZ，反而是AZ不急著在美國提出申請，其原因如下 :

因為美國的疫苗已經很足夠，並不需要也不會使用到AZ疫苗，所以AZ也刻意忽略美國市場。雖然AZ的產量較大，但仍然不足以應付目前世界市場强烈的需求，因此即使美國真的有需要AZ，以AZ目前的產能，也很難有足夠的產量供應。歐盟甚至上法院狀告AZ ，告AZ沒有依據契約的時間表，提供歐盟足量的疫苗。

因此AZ不急著在美國申請使用，而是跳過美國緊急授權使用的EUA申請，並要直接提出申請完全的授權使用Full Approval，省得手續上兩次雙重申請的麻煩。但申請完全的授權使用，所耗費的時間就會比較長，可能要拖至年底或更久，才能夠完成美國Full approval 完全授權使用的程序。

EUA 緊急授權使用，和完全授權使用Full Approval的不同點在於：EUA 緊急授權使用，只要做到第三期的一半程序即可，程序比較不費時間。

但Full Approval 完全的授權使用，檢視的範圍較大，看的指標較多，是較全面性的在檢視審核，需要大量及較長的時間所收集的資料。

在今年2021 年5月11日， 澳洲皇家全科醫師醫學會 RACGP所發表的一篇文章，報導英國針對輝瑞和AZ兩者的有效性和保護性，所做的比較研究。英國做的這個比較研究，是收集從去年12月至今年4月，此兩種疫苗獲得緊急授權使用，開始施打後，在實際疫情的環境下，檢測了三十幾萬人，並做了一百多萬個 PCR 檢驗，所得到的結論。

其結論是，輝瑞和AZ在實際的疫情環境中，兩者的有效性和保護力都是一樣的，兩者並沒有差別，兩者都有非常好的保護力和有效性（effectiveness and protection in real-world but not efficacy in EUA clinical trial）。

這個結論，是一個令人驚喜的好消息，也就是說，輝瑞和AZ兩者的有效性和保護力，並沒有差別，都是同等一樣的。

疫苗在EUA 緊急授權使用通過後，必須在政府的嚴格監管下，持續監測施打後的安全性，有效性，住院率及死亡率等等。而且疫苗緊急授權的使用期限是有限制的，當政府宣布緊急狀態結束時，就不能再使用。但如果通過完全的授權使用Full Approval，則可以在醫療商業市場上交易並施打, 而且授權使用的期限並沒有限制，可以一直在市場上使用，除非以後出現重大的問題。兩者的申請程序，和上市使用的條件都不一樣，而且法律規定，及法律責任也不一樣。

目前輝瑞和莫德納，在美國和其他國家也都只是 EUA緊急授權使用而已。

但和AZ 一樣，他們都必須也一定要在美國，和其他國家或地區，申請完全授權使用Full Approval，而目前他們也都是正在進行完全授權使用的申請程序中。

最後我想向英國AZ致敬，因為AZ以最快的速度，極其低廉的價格，最容易的儲存及運送的方式，製造了這一隻有效性和保護力都很好的疫苗，拯救了世界上無數的生命。



英國的實際經驗表明，AZ和輝瑞BNT疫苗針對 COVID 提供的保護力並沒有差異。圖／擷自澳洲皇家全科醫師醫學會網站

附註：澳洲皇家全科醫師醫學會，在今年2021 年5月11日發表的文章，的網站連結： https://www1.racgp.org.au/newsgp/clinical/evidence-indicates-astrazeneca-and-pfizer-covid-va