在社會日益擴張、人際關係益發匿名化的情況下，假消息越容易隱瞞真相，接近不特定多數人時，也不用擔心前科或黑暗的經歷遭人發現。圖／Pixabay

思想控制的本質是欺騙

思想控制是透過影響人類的思考或情感，控制對方言聽計從。重要特徵是必定存在「控制方」與「受控方」，兩者的關係稱不上平等。控制方利用受控方的信賴，進行經濟、心理的壓榨，並藉由受控方的犧牲獲得利益。

在社會日益擴張、人際關係益發匿名化的情況下，假消息越容易隱瞞真相，接近不特定多數人時，也不用擔心前科或黑暗的經歷遭人發現。就算過去人人皆知的惡行，無人理睬，到了這個時代也能憑藉外表、捏造的事實、充滿自信的話術騙取他人的信賴。

一般為人所知的思想控制是獨裁者、邪教領袖等上位者控制部下、成員的心理層面，或情報機關指揮遭到洗腦的調查員。其實從欺騙消費者的推銷行為、專橫自私的上司逼迫下屬聽命行事、丈夫向妻子施暴，都屬於近在咫尺的思想控制。

有一句俗話：「控制是一種癮。」控制會帶來令人上癮的快樂。無法抗拒這種樂趣的誘惑，便會沉迷於逼迫可以操控的對象言聽計從。

這些控制他人心理的人，基本上都是自戀型人格。獨裁者和邪教領袖古怪的個性與兒戲般的行為，也都是源自幼稚淺薄的自戀型人格，與虛張聲勢、逞強稱能、毫不在乎的欺負弱者的幼稚行為相通。過往許多專家指出，領袖魅力來自近乎傲慢的自信與毫不動搖的信心。

相信各位已發現這些共通點不僅出現在邪教領袖上，也能在瘋狂的政治領袖身上一探究竟。

本文摘自《當「洗腦」統治了我們......思想控制的技術》（遠流出版，2020/1/15）