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每日國際焦點
日本國防副部長警告歐美若因政變制裁緬甸可能導致緬甸倒向中國。
福斯面對車用晶片荒，打算跳過傳統供應商如博世、馬牌輪胎，直接向晶片製造商購買。
巴西總統波索納洛的盟友在參眾兩院均奪下議長。
以色列認為伊朗6個月內就能製造核子彈。美國國務卿布林肯則稱是3-4個月。
緬甸
首都仰光人民按喇叭與敲鍋來對政變表示抗議。
政變後Facebook關閉緬甸軍方電視有關的頁面。
菲律賓外長對翁山蘇姬安危表達關切。
日本國防副部長警告歐美若因政變制裁緬甸可能導致緬甸倒向中國。
中國
逮捕80名涉嫌製造假疫苗嫌犯。
巴基斯坦
最高法院釋放2002年美國記者斬首案主謀。
北韓
受聯合國報告指控違反人權。拜登政府則正考慮針對核計畫制裁。
德國
總理梅克爾表示預定3月底疫苗施打1000萬人。
福斯面對車用晶片荒，打算跳過傳統供應商如博世、馬牌輪胎，直接向晶片製造商購買。
俄羅斯
史普尼克五號疫苗，研究顯示有效率達92%。
美國
艾克森美孚受疫情影響創下歷史性虧損，資產減記高達200億美元。
國家公路交通安全管理局要求特斯拉召回13.5萬量產品。
巴西
總統波索納洛的盟友在參眾兩院均奪下議長。
伊朗
進一步破壞伊核協定規定，積極發展濃縮鈾。
以色列認為伊朗6個月內就能製造核子彈。美國國務卿布林肯則稱是3-4個月。
稱先前羈押的南韓船員可以離開伊朗。
阿富汗
發生一系列爆炸攻擊，3死7傷。
土耳其
內政部長批評大學抗爭者為多元性別不正常者，Twitter干預內政，稱之為仇恨言論。
烏干達
反對黨稱有3000人遭政府逮捕。
福和會官方網頁：www.fratwn.org