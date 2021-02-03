●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

日本國防副部長警告歐美若因政變制裁緬甸可能導致緬甸倒向中國。

福斯面對車用晶片荒，打算跳過傳統供應商如博世、馬牌輪胎，直接向晶片製造商購買。

巴西總統波索納洛的盟友在參眾兩院均奪下議長。

以色列認為伊朗6個月內就能製造核子彈。美國國務卿布林肯則稱是3-4個月。

緬甸

首都仰光人民按喇叭與敲鍋來對政變表示抗議。

政變後Facebook關閉緬甸軍方電視有關的頁面。

菲律賓外長對翁山蘇姬安危表達關切。

日本國防副部長警告歐美若因政變制裁緬甸可能導致緬甸倒向中國。

中國

逮捕80名涉嫌製造假疫苗嫌犯。

巴基斯坦

最高法院釋放2002年美國記者斬首案主謀。

北韓

受聯合國報告指控違反人權。拜登政府則正考慮針對核計畫制裁。

德國

總理梅克爾表示預定3月底疫苗施打1000萬人。

福斯面對車用晶片荒，打算跳過傳統供應商如博世、馬牌輪胎，直接向晶片製造商購買。

俄羅斯

史普尼克五號疫苗，研究顯示有效率達92%。

美國

艾克森美孚受疫情影響創下歷史性虧損，資產減記高達200億美元。

國家公路交通安全管理局要求特斯拉召回13.5萬量產品。

巴西

總統波索納洛的盟友在參眾兩院均奪下議長。

伊朗

進一步破壞伊核協定規定，積極發展濃縮鈾。

以色列認為伊朗6個月內就能製造核子彈。美國國務卿布林肯則稱是3-4個月。

稱先前羈押的南韓船員可以離開伊朗。

阿富汗

發生一系列爆炸攻擊，3死7傷。

土耳其

內政部長批評大學抗爭者為多元性別不正常者，Twitter干預內政，稱之為仇恨言論。

烏干達

反對黨稱有3000人遭政府逮捕。

福和會官方網頁：www.fratwn.org