政大教授中，有人表示教學意見調查確實容易淪為「教師迎合學生」的「人氣教師調查」，認為學生意見調查只能當參考；但也有教授反駁，系上歷年的得獎老師，每位都是教學嚴格、會當掉學生的。示意圖／Pixabay

政治大學擬修改「教學優良教師獎勵辦法」，將學生填寫的「教學意見調查」從「門檻」改為非必要的參考資料，並納入「碩博論文指導」、「教學媒體應用」、「同儕評價」等指標，引發政學生會抗議，認為應保留學生意見為門檻。

政大現行「教學優良教師獎勵辦法」規定，教學優良教師在遴選階段，學生期末填寫的「教學意見調查」與「教學優良教師問卷調查」是提名門檻。前者需達前一學年度各院、系排行前30%，後者需達各院、系排行前50%，再由各系所向院（中心）遴選委員會推薦候選人。

關於此項變革，無論在教授或學生端，反應都兩極：政大教授中，有人表示教學意見調查確實容易淪為「教師迎合學生」的「人氣教師調查」，認為學生意見調查只能當參考；但也有教授反駁，系上歷年的得獎老師，每位都是教學嚴格、會當掉學生的。

學生這方面：政大學生會表示，移除學生意見，改為與其他指標並列參考事項，無法呈現學生心中的優良教師，強烈要求應保留門檻，以學生意見為篩選標準。而有政大校友坦言，以他個人為例，學生對老師的教學意見，都是隨便填一填，甚至懶得填，而且私下跟學生很「麻吉」的老師，通常分數都很高分。他認為這樣的調查，確實有失公允，不適合納為門檻。

學生意見不宜主導教師評選

到底學生的意見，能不能做為評判一個老師是否優良的客觀標準？筆者身為教育工作者，有兩點想法：

第一、腦科學研究顯示，在我們認知裡的青春期和成人之間，還缺少一個階段——在十八歲到二十五歲間，大多數人還不算是完全的成年人，因為大腦的前額葉皮質（額葉的處理中樞）要二十五歲左右甚至更晚，才會發展完成，而前額葉皮質負責處理如計畫、組織、解決問題、回顧記憶、抑制反應及分配注意力等複雜的工作。

相信政大學生很認真想把自己的意見納入評鑑，但大學生真的心智完全成熟了嗎？根據腦科學研究，可能還未完全。把和個人職涯相關的重要評鑑完全交由一群心智尚未完全成熟的人，是否對老師也是某種不公平？

第二、何謂「優良教師」，可有客觀標準？筆者回想自己讀大學時，真是幼稚到極點，專挑教授不點名、作業少的「營養學分」上，現在技不如人，也只能怪自己。但當時的我，認為這種鬆散課程的老師，就是「優良教師」。我想有這種不成熟想法的大學生，可能不在少數，這樣看來學生意見是公允的嗎？值得好好想想。

筆者身為教育工作者，樂見學生權利得以伸展，有空間可以表達自己的意見，但認為在優良教師的評選上，學生意見宜降低比例，或是改列為參考指標之一較妥當。