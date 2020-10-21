台灣的紅色媒體，更喜歡把台灣人寫成一群膽小鬼，害怕戰爭，幸好，台灣少數附共的紅色聲音，無法全面洗腦台灣人，世界正在知道真相：台灣人比你想像更勇敢。圖／擷自總統府flickr

弱者無法建立一個國家，就算建立國家，也是一群懦弱國民，請記住：勇敢不是天生，而是需要學習。

台灣人應學習美國，歷史證明：如果美國人不敢挑戰大英帝國，今天不會有偉大的美國。

紅色媒體唱衰台灣

在台的中共同路人，為了配合中共的文攻武赫，先唱衰台灣，高唱美軍不會支援台灣，其實，美軍從未離去，最近CSIS的調查：如果台灣被侵略，美國人願意支持台灣加入戰場，比率來到新高，反過來討厭中國也創下新高，美國人視台灣為盟友，台灣地位已經和日本、韓國、紐、澳的盟邦等同。

台灣的紅色媒體，更喜歡把台灣人寫成一群膽小鬼，害怕戰爭，引用的民調也離譜可笑，但是，總是有少數已經被洗腦的人買單，這也是媒體對人民洗腦可怕之處。

毛澤東可以拿下中國江山，不是軍事厲害，利用被紅色滲透媒體為中共歌頌，自願擔任共黨心理戰爭先鋒，洗腦人民的左派媒體居功最大，所以，老毛奪取政權之後，知道媒體可怕，先被清洗的就是媒體心戰機器。一些所謂自由報人，不是投河自殺，就是被失蹤，於是，自由的民國死亡，國民黨統治下還有一點自由媒體死亡，變成沒有自由，於是，中共黨媒制度延續到現在，牢牢管制14億人腦袋。如果你想吃媒體事業這一碗飯，你就得改姓黨，整個國家只有一種聲音，不願意一言堂，要說中共的長短，就是妄議中央，黑牢等你。

幸好，台灣少數附共的紅色聲音，無法全面洗腦台灣人，世界正在知道真相：台灣人比你想像更勇敢。

八成人民願為台灣而戰

根據最近台灣民主基金會的民調，如果中共對台發動侵略戰爭，80%的人願意為台灣而戰，兩年前數字是68%，如果是台灣宣布獨立，而引起戰爭，也有71.5%願意挺身而戰，兩年前是57.6%，數字也因為中共對台壓力越大，反共支持者越成長，認明台灣人也有無法忍受的紅線，台灣民主基金會從2011年開始，長期對台灣人國家認同進行調查，這裡面也有馬政府時期的調查，具備公正和科學，所以要說機構效應，應該不大，重點是，台灣人經過中台三十年交流，超過六百萬人去過中國，至少也看到中國不是一個可以理性交往的對象，因為交流後更加認識中國，所以，台灣人從抗拒被併吞，演變成支持獨立建國，這些數字所代表的意義，也在這裡。

同樣一個民調由台獨聯盟和安保協會發布：支持以台灣取代中華民國來到44，2%，顯示台灣獨立建國的聲音已經接近50%，但是，支持與美國建交來到82，5%，也顯示出：這個拒絕被併吞的數字和民主基金會的80%會努力抗戰的數字相當一致，支持與美國建交，相當程度是支持兩國中國，或者一中一台，這一點是可以肯定的，比起二戰之後，台灣人還以為自己是中國人的心態，如今已經全面改觀，就算洪秀柱到中共說了幾百遍：「我是中國人，我夢想看到中國統一」，如今，中共加大對台灣壓力，更使台灣人反感，台灣遠離中國的潮流，已經回不來了，看看最近的台諜案件，最傻的台灣人也必定擔心：走在上海街道，很可能被抓走，幾年後出現在電視台被認罪，說簡單一點：已經習慣民主自由生活方式台灣人，不可能會喜歡這樣的社會，少數已經富起來的中國中產階級，也努力要逃脫，更何況，如果台灣淪陷於紅色魔手，那種半夜失蹤的時代可能要回來了，那種白色恐怖的日子，更讓台灣人警惕。

最近被查出中資違法的「台灣淘寶」公司，趕在期限之前，提前離開，紅色媒體又開始恐嚇：「趕走淘寶，讓台灣沒有中資來台，最後外資也不來，中共更沒有顧忌，可以攻打台灣」，這種言論更是睜眼說瞎話，看看股市翻紅，就可以知道外資挺進台灣，創下紀錄，紅色媒體真的想像力太豐富，「台灣淘寶」自己走了，經濟部的法令擺在哪裡，以前或許放軟不查，現在查了，這和中共是否武力犯台，沒有半毛關係，如果這種邏輯也可以說得通，那麼台灣還有幾十萬從中國嫁到台灣的新娘，中共會看著這些人份上，就不會發動侵台戰爭嗎？

沒有人可以預告戰爭，包括上帝，但是勇敢的人不會害怕，紅色名嘴黃智賢嗆聲說：「即便台灣抵抗侵略後死了一堆人，還是要被統一」，這句話或許有點對，但是我要說：「我寧願當一個抵抗後死去的自由靈魂，也不願意當投降之後還活著的奴隸」，你懂了嗎？

為了台灣未來世代，我支持以台灣為名建國，因為只有勇者才配得你的名。



作者指出由台獨聯盟和安保協會發布的民調顯示：支持以台灣取代中華民國來到44，2%，顯示台灣獨立建國的聲音已經接近50%​。示意圖／擷自總統府flickr，民報合成