社交媒體在現代人的生活上，扮演著重要無比的角色，如果是純粹的聯誼，當然該受讚賞鼓勵。但是如果社交媒體被濫用，充斥著謊言、憎恨與假訊息導，則造成自身或他人的傷害。示意圖／Pixabay

和大約四十萬台灣人一樣，在嬰兒潮顛峰世代，我出生於台灣，從地方區域回頭看，我們這群幸運兒，避過世界大戰的災難，沒受過中國文革的慘痛。幼年時，執政者扛著民主招牌，實行獨裁的政治，但因年幼無知，精神生活尚好；長大成人後，台灣政治本質蛻變，民主幼苗扎根，自由初見曙光，社會日益開放，而蹩了多年的經濟，也突然爆發起飛，散出耀眼的光芒，讓人心悅不已。三十多年來，雖然國家定位曖昧，但民主根基已茁壯，躍登世界前鋒，社會百分開放，成為世人矚目的亮點。當新冠肺炎來襲，許多國家防守潰堤，醫療體系近乎崩盤，經濟困入險境時，台灣拜於政府團隊的經驗，採取適當的應變措施，加上人民密切配合，台灣顯得特別持穩。雖然人不在台灣，但身為台灣人，也備感榮焉。

出生台灣嬰兒潮

幸免戰爭鐵幕壕

新冠來襲亂遭遭

台灣狀況仍最好

從大環境來看，因為電腦科技的突破，有才華遠見的創業者，全心致力發揮，短短數十年內，展現了空前的成果，我們都見證到了，也天天在享受。靜下心回味一下，眼耳鼻舌身意六根，對色聲香味觸法的六塵，在人類史上，有類似的沉溺和享受嗎？除了走得更遠更快以外，日常的生活，也不再受物理空間的限制。嬰兒潮世代的人，如果已退休，身心都保養得好，每天最多的就是空閒，方便的社交媒體，來得正是時候，帳號設立好，免費的無限使用。心靈上，可以和千里外的所謂「群族」，每天生活在一起，自由自在地互動，尤其老同學的族群，更可以忘卻現實的年紀，用迷思著青春年少的腦袋，一起回味數十年前的活潑。但是，別忘了，老同學分手數十年後，不會和過去完全一樣，尤其是政治觀點，千萬要小心。若能參加數個群族，每天聆聽成員的心聲，或是互換資訊，遵循活到老學到老的精神，只要不捲入不必要的紛爭，也是退休生活的好選擇。

突破時空現代人

天生六根對六塵

社交媒體相溫存

日日清淨不沉淪

社交媒體在現代人的生活上，扮演著重要無比的角色，如果是純粹的聯誼，當然該受讚賞鼓勵。但是如果社交媒體被濫用，充斥著謊言和憎恨，而接訊者又沒有警覺，每天被假訊息誤導，漸漸脫離真實世界，萬一又對世局不滿，自然容易遭到慫恿欺騙，思想愈來愈偏激，變成所謂的極端份子。自從社交媒體普及後，社會變得兩極化，衝突對立激增，不是沒有原因的。在社交媒體上對罵，因不滿而退出或加入，時有耳聞。如果因使用社交媒體，影響到自己的思考，副作用算小，萬一因此惹來禍害，則是相當的無辜。美國今年(2021) 年初，在國會大廈的暴動，就是個活生生的例子。一些政治熱衷者，秉著自認的良知，先參加示威活動，後來衝入壂堂，甚至損毀公物，傷及公務人員，在犯下嚴重的罪行後，沒有任何警覺，還將自拍的精彩影片，上傳到社交媒體，大肆宣揚英雄行徑，被逮捕起訴之後，才頓然清醒，但大錯已犯，為時已晚，牢獄之災也難免，看了令人同情。

社交媒體假訊息

真實世界漸遠離

犯罪被逮才心急

悔不當初又何必

導正社交媒體發揮正向功能

因為社交媒體使用方便，而且可瞬間傳達訊息，有超高的效率和爆發力，最普遍的算是「推特」。和許多公眾人物一樣，美國前總統川普先生，也不例外，擁有推特帳號，超過七千五百萬追隨者，除了宣佈重大消息外，也分享個人想法看法，是他工作生活的必要，也是全世界新聞媒體的焦點。但是，在年初國會暴動後數天內，推特認為他有煽動的嫌疑，怕他繼續使用後，會造成國家動亂的危機，而利用違反推特使用合約的理由，永遠禁止川普使用。不只是推特，另外超過十五家的大社交媒體，也隨後跟進，對川普完全封鎖。當時的川普先生，仍然是美國總統，一個公司，對現任總統，可以採取如此嚴厲手段，真的是空前，其他小市民，又算什麼？言論自由的前途，是否從此走入末路？或許言論自由要有分寸，假資訊，有傷人潛在性的，有煽動性的，有危害國家安全的，都必須加以限制。但是，誰有足夠的公信力，來驗證資訊的真假？誰有權力來判斷是非？是社交媒體設計公司嗎？而公司那些人呢？而且，用什麼樣的標準？用誰訂的標準？什麼樣的工具？將可疑的訊息，加個特別的標簽，來提醒接訊者，就夠了嗎？

推特動作精狠準

封鎖帳號存疑問

言論自由要分寸

真假是非誰為準

如何導正社交媒體，讓它有正向貢獻，將是民主國家的重大挑戰。諸多的問題，等待專家學者來探討，等待新法則來解決，大家拭目以待。但是，相信民主自由的人，大概都同意，不希望走入極權獨裁。

滿嘴道德誰未曉

分辨是非免真巧

世事紛爭管未了

言論自由尚重要