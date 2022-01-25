台商因為政策或因為疫情出走，過去所經之處，如今只留下空虛城鎮，從長三角到珠三角，過去的繁榮景象已經不見。示意圖／Pixabay，民報合成

這幾年，老共積極介入台灣選舉，扶持親中政黨政客，而在中國生活創業的台商，就是老共最大的籌碼，只要選舉期一到，各地台商會，各種募款，支持特定藍色候選人的命令就會下達，偏偏就沒有綠營政客成為被支持的主角，老共已經成為藍營的海外金錢來源，這種情況，連三歲小孩都知道，老共卻反過來對支持藍營最多的遠東企業開罰，真是天黑一半。

但是，台灣法律管轄不及中國，兩邊都有設立公司的台商，到底要怎麼算，是哪一國人？其實是灰色地帶，所以，眼看台商配合國台辦違規，台灣卻也莫可奈何，唯獨2019年總統大選，台灣法院出手了，逮到幾位台商下刀，藉此遏止老共干預台灣選舉歪風。

湖南長沙台商會的「藍天再現」餐會，表現太高調，敲鑼打鼓之下，被人全程錄影，林懷等人一回到台灣就被鎖定，最後終於被台灣司法判刑，為了這個判刑，林懷家人出來喊冤了，家人說：哪一個政黨沒有期約賄選，回台機票補貼不是第一次，如何證明賄選，現在卻只抓林懷，實在不公平，這樣喊冤並沒有錯，就好像闖紅燈被警察抓，開罰單時候就抗議一樣，為什麼闖紅燈的騎士一大堆，卻偏偏抓我啊，總歸一句話——倒楣，如果真要找對人判刑，躲在幕後發動餐會的國台辦才是兇手，至少免強可以算外國，問題是，台灣法律無法找國台辦到庭，所以，台商肉票只好變成代罪羔羊，我們只能對肉票深深同情。

中台交惡之前，老共對台商的態度是敵友難分，藍綠不分，但是，中台交惡以來，真的有綠底的台商擔心半夜失蹤被抓捕，已經跑了差不多，只剩少數人，還戴上面具，留在中國繼續混，外表肯定讓你感覺我很藍、很統，藉此保護自己，雖然，也有不少藍色商人或學者被抓，至少偏藍色還是安全的，前提是要少談政治，夾緊尾巴作人。

隨著大環境改變，老共嘴巴雖然還會說「惠台政策，一家親」，其實，老共對台商態度早已經敵多友少，礙於台商對中國就業人口所作付出，以及對出口創匯貢獻，內心更是愛恨矛盾，想把台商驅逐出境，又怕傷害就業人口，比較聰明的台商，看到環境變化，這幾年已經逃之夭夭，次聰明者也是棄廠，抱著現金走人，只有太白目，太愛祖國者，還持續在中國混，每天出門還要提心吊膽，因為老共的數位監控技術，已經比台灣發達。

出走的台商，或因為政策或因為疫情，過去所經之處，如今只留下空虛城鎮，從長江三角到珠江三角洲，過去的繁榮景象已經不見，現在景氣不振，已經惡化到北方，前幾天傳出，過去北漂年輕人，已經無法生活，至少有五百萬人離開北京，向南逃亡。

台商西進三十年，一開始夢想中國也會走到民主開放，也會尊重法治，所以，不把自己人身安全當一回事，現在，歷史上的土匪還是土匪，如今追加綁匪職業，台商也從天堂落入牢獄。

肉票之所以變成肉票有兩種樣板，有一種是不想當肉票，趕緊逃亡的台商，另一種是想逃卻逃不掉的台商，他們從來不想捲進政治事務，但是，在中共逼迫之下，卻又無法抵抗，很多台商心裡知道：台灣選舉時候，從中國拿錢去支援，法律上是灰色地帶，所以大多數是利用地下匯兌，國台辦甚至承諾會用減稅給予這些台商回報，另外，利用補貼機票回去投票，這只是助選的一種，這些方法已經行之有年，台灣方面也是睜一眼閉一眼，但是紅燈闖來闖去，下場就是倒楣者闖紅燈被抓，法律就是如此，不一定每一位闖紅燈會被抓，但是，這並不表示，大家可以闖紅燈，林懷等人為了600多萬被判刑，誠如立委王定宇所言，這根本只是吃便當掉出來的米粒。

2019年大選，老共投下最多力氣，從老韓在大選的花費就可以一目了然，過去藍營政客選舉根本不用募款，但是，這一場選舉，監察院公告——小英用了5億8千多萬，老韓用了4億2千多萬，只少了1億6千萬，企業捐款方面，小英比老韓多，但是，小額募款上，老韓反而勝過小英，至於小額募款中，多少是來自海外或中國台商，要如何判定違法？這才是問題核心，所以說，林懷案件只是凸顯問題，而不是解決問題，老共隔海發動這種助選，干預台灣選舉，只是冰山一角，要認真說，網軍假訊息的危害選舉，恐怕更勝於台商餐會。

老韓不愧是募款高手，2018年參選高雄市長時靠著一瓶礦泉水，募到1億2千多萬，還比陳其邁多，創下國民黨最高紀錄，還為了四千萬羅生門，和國民黨主席大打嘴砲，現在面對這個案子司法審判，韓辦只知道為自己澄清，這種急著自我保護，對這些替他助選還被判刑的的台商們，真是情何以堪啊。



作者認為，隨著大環境改變，中國雖然還說「惠台政策，一家親」，其實，對台商態度早已經敵多友少。示意圖／擷自網路，民報合成