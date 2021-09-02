由民間採購的首批BNT疫苗今天早上運抵桃園國際機場，可望在9月中旬開放施打。指揮中心表示，這批疫苗約93萬劑，效期至明年1月15日。

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買共1500萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，首批93萬劑今天早上6時59分由盧森堡國際貨運航空CV-7962貨機運抵台灣。

指揮中心表示，這段期間從洽購疫苗，到爭取提早到貨，3間企業及民間團體積極協助，與政府合作，以提供更多的疫苗讓民眾接種，指揮中心表達由衷的謝意。

指揮中心指出，此批BNT疫苗共計93萬劑，待完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心，並進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗為多劑型包裝，每瓶6人份，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2〜8°C冷藏設備，可保存1個月，本批效期至2022年1月15日。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天協同台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟基金會執行長顏博文前往接機；鴻海創辦人郭台銘處於隔離期間，今天並未出席。

陳時中說，從鴻海到慈濟、台積電法律團隊，在這段時間非常的努力，克服所有困難把合約簽訂，郭台銘也到歐洲把細節做了適當的安排，跟國內充分的配合，他在此代表衛福部向企業表達感謝。

張淑芬表示，捐贈的過程中有許多的不容易，靠各方的努力成功，包括政府的授權和協助、郭台銘辛苦到歐洲催貨，台積電的法務在各方協調，以及慈濟的慈愛，是大家的努力成就了這項美事。

指揮中心表示，此批BNT疫苗目前初步規畫，將優先開放給12歲至17歲（含）青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲（含）民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。