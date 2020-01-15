2020大選結束後，前總統陳水扁抛出一個強大的震撼彈，他表示，徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力，「阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！」

阿扁的宣布，震撼人心，乍聽之下，來得極為突然，做這樣的決定，當然是他對這次選舉的結果，做成的一種「回應」；他是一邊一國的「澆水園丁」，為一邊一國行動黨的選情，他充分發揮「超級戰將」的戰力，為了得到媒體的關注與報導，他召開319槍擊案記者會，露了肚皮，還在龍山寺廣場前舉行「三問馬英九記者會」，他盡了最大的努力，能做的他都做了，奈何媒體並不捧場，報導的媒體並不多，他的消息被封殺得很徹底，選舉結果不太理想，早在預料之中。

阿扁的決定，讓人想到在第二次世界大戰後，帶領英國人民走向勝利的邱吉爾領導的保守黨，卻在大選中慘敗，他後來引用古希臘作家普魯塔克的話說：「對他們的偉大人物忘恩負義，是偉大民族的標誌。」台灣人在這次選舉中對代表李登輝、陳水扁的台聯、一邊一國，投擲的冷漠，雖然冷酷無情，阿扁雖然感觸良多，卻也只好接受這樣的現實，把自己放空，才能再往前走。

1月11日投票日，阿扁分享最後一個禮拜的活動照片，並寫下「美好的一仗已經打過」的總結。其實那天的告示，他心底就做好了最壞的打算，既然「美好的一仗」都已經打過，選舉結果並不如預期，在感嘆「時不我與」的情況下，他會選擇「告別政壇」，一點也不奇怪了！

除了「美好的一仗已經打過」之外，阿扁投入這場選戰的意義，也已經做到「該還的人情已經還完了」，在2008年他卸下總統職位，馬上被馬英九捉到黑牢裡，幸好靠一些「阿扁們」的聲援與支持，這些代表性人物，包括陳昭姿醫師、廣播名嘴鄭新助、楊其文校長、評論家金恆煒夫人張文翊等人，在這次成了不分區立委候選人，代表阿扁是個感恩圖報的人，所以提名他們參選不分區立委，並且賣力的輔選，在人情義理上，他已經盡了最大的努力，奈何造化弄人，讓他無法達成自己的心願，這會是他心中很大的遺憾。

阿扁宣布退出政壇，讓一邊一國行動黨群龍無首，黨發起人代表、志工長郭長豐與黨工作小組發言人陳昭姿，也宣布跟進，退出政黨活動，退出一邊一國行動黨。網路上阿扁們為了一邊一國何去何從，展開激烈的爭論，而阿扁不再做任何的表態，說明他要退出政壇，已經做成決定後，任何的爭論，對他而言，已經没有什麼的意義了！

1998年，時任總統李登輝曾以「諸法皆空，自由自在」八個字，送給時任省長宋楚瑜宋楚瑜，可是宋並没有體會李的涵義，執意參選總統，陳水扁這一次在一邊一國敗選後，決定「從此退出政壇」，他選擇放下，能不能在未來日子裡，擁有海濶天空，自由自在的生活呢？