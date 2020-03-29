中央流行疫情指揮中心今（29）日公布案268活動足跡，曾前往金山及烏來老街。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布新增15例武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）確診病例，針對昨天公布的案268，一名無出國史的北部50多歲男性，因發病時間長，指揮中心今天也公開他在公共場所的活動足跡，曾到過金山及烏來老街。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天坦言案268本土案例「比較複雜」，為50多歲男性工作室老闆，2月28日至3月18日間陸續出現咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒等症狀曾多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，經治療後症狀改善並於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日因「很喘」再次就醫，經醫院採檢後在26日通報，於28日確診。

案268就醫次數多，早在2月28日出現症狀，曾接觸1間診所及2家醫院，都被認為是感冒，確診前經6次就醫才通報。

指揮中心今天表示，案268出現肺炎、咳嗽和發燒等症狀，因血氧降低已轉至加護病房治療，不過並未使用呼吸器，目前歸類為嚴重肺炎。

由於案268從出現症狀到確診約1個月，在社區時間長，是否該擴大採檢？陳時中表示態度不變，仍針對特定情況和風險者進行採檢，只有一部分會全部採，如高中同班同學，不論位置遠近全採，或是長照機構2個相通的機構全部工作人員和住民都採，還沒有要全部普篩，但只要懷疑不能排除就要採檢，也提醒醫師提高警覺。

指揮中心疫情監測組組長周志浩補充，因案268有慢性病，還有其他呼吸道症狀，因此醫師診斷時，會受個案原先長期有的呼吸道症狀影響，尤其沒旅遊史，是醫師面臨的臨床挑戰。

媒體詢問，指揮中心昨天公布案268接觸者匡列102人，今天匡列至449人，是否公布案268的活動足跡？

陳時中強調公開、透明，若可以掌握到就不公布，若掌握不到又不牽涉到個人隱私，就會公布。

指揮中心發言人莊人祥說明，目前匡列449人，較多的是醫療院所的病人及醫護人員，還有因公司業務而去其他公司，人是可以找到，另有去過2個公共區域，2月29日下午5時20分至6時54分，在金山老街跟廟口肉羹，3月15日下午2時30分到4時48分，在烏來老街旅遊，購買路邊小吃，其他部分都可以掌握到，就不公布。