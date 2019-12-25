台中市長盧秀燕今天（25日）宣布台中火力電廠生煤使用量超過市府核定標準，經兩度開罰並限期改善，仍繼續使用生煤，中市府將廢止中火兩部機組操作許可證，並開罰900萬元。圖／取自台電網站

台中市長盧秀燕今天召開低碳城市推動委員會議時宣布，台中火力電廠生煤使用量超過市府核定的標準，經過兩度開罰並限期改善，仍繼續使用生煤，將廢止中火兩部機組的操作許可證，並開罰900萬元。

台中市府環保局表示，中火兩次限期改善期間，第2、3號機組仍持續使用生煤發電，將廢止這兩部機組的許可證。根據台中市生煤管制條例規定「不再核發新的許可證」，2、3號機組將無法再使用。

盧秀燕說，中火超標就是超標！違法就是違法！如果台中市政府不執法，就變成我們包庇、違法，所以我們別無選擇，必須依法行政。

盧秀燕指出，環保局在23日第三度稽查，發現中火仍然繼續超量燃煤，三度違規，情節重大，台中生煤管制條例這部法律已經在2016年1月通過生效，有4年的緩衝期，中火卻依然違法超標，持續超量燃煤，身為百分之百國營事業，知法犯法，尤其不應該。

她強調，為了確實執法，也為了維護民眾的健康和權益，台中市政府別無選擇、必須依法行政，宣布：「廢止中火兩部機組操作許可證」。

台電表示，中火今年生煤使用量可望低於1,300萬噸，是歷年來最少，也比台中市政府核發許可1,600萬噸用煤量，大減超過300萬噸，相較於101年，中火排放量更是減少了近一半。

台電指出，中火對於減煤、減排的努力，有目共睹，未來中火環保改善設備陸續完成後，排放量更將持續下降，如此努力作為，換來的卻是一再地違法開罰，台電深表遺憾。