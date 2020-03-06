電腦已經比我們處理資訊的速度要快得多。它們可以記住更多，它們可以記住它沒有腐爛或延遲，沒有疲勞，沒有錯誤。這不是新的。但近年來，電腦革命已成為人工智慧（AI）的一場革命。在象棋和圍棋等長期以來被認為是智力可靠標誌的遊戲中，AI可以擊敗我們。它們可以立即識別圖像，幾乎沒有錯誤。它們可以發揮股市比你的經紀人更好。它們幾乎可以像一個人一樣，通過文本進行對話。它們可以做你能做的很多事，而且它們可以做得更好。我們很聰明，智人畢竟意味著"智者"。但是AI可能會變得超級聰明。

谷歌正在用人工智慧診斷肺癌，比人類更好，比放射科醫生更早發現

人工智慧正式加入抗癌鬥爭。對於一些世界上最大的殺手來說，AI將特別改變早期診斷。肺癌就是一個例子。一項新的研究發現，谷歌人工智慧在識別某些患者是否患有肺癌方面，比六位放射學家表現更好。谷歌和美國西北大學的一項最新研究報告稱，深度學習，一種人工智慧形式，能夠在低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT）掃描中檢測惡性肺結節（疤痕組織），其性能達到或超過專業放射學家。

人工智慧和深度學習和機器智慧，確實將取代很多人的工作，比如交通、金融、零售等行業，尤其是醫療保健。上述技術演示了 AI 在醫療保健中的重要性，AI 將從根本上，會改變醫療保健和早期診斷。。隨著谷歌、亞馬遜、蘋果等公司開始發展醫療行業，隨著全球人口老齡化，在我們的生活中和全球經濟中，成為更大的問題時，又隨著醫療成本的不斷上漲，AI將會擴大目前的醫療體系的地位。

美國陸軍正在開發AI導彈，可以選擇自己的目標

美國軍方希望裝備一種新型的人工智慧制導導彈，這種導彈將利用AI智慧來追擊其目標。雖然美國陸軍已經使用了一種使用紅外感應器定位，攻擊射程在200米左右的坦克的導彈。但這種新型智慧彈可以作為更遠距離的選擇。這是大炮交付區域效應彈藥（C-DAEM），就是能夠製造一種武器，可以擊中"移動和定位不精確的裝甲目標"。

鑒於C-DAEM的合同，最早要到2021年才能授予，目前還不清楚這些武器在衝突局勢中部署，需要多長時間。儘管如此，這也是一個例子，表明尖端人工智慧，過去我們大多數人，只將人工智慧與消費品，聯繫在一起。但此事也正被檢查為潛在的軍事用途。

總之，最重要的是，AI正在學習。這是人類的特質，但由於AI可以利用比人類大腦所能掌握的更多的資料，而且處理這些資料的速度遠遠超過了人類大腦所能想像的，因此它有可能比人類更快速、更徹底地學習。現在，學習主要局限於狹窄的科目，但如果這種能力擴大，人工智慧可能會成為名副其實的超級智慧。

我們沒有把它上升到食物鏈的頂端，目前AI還沒有味覺的感性，因而我們比其他動物更強大或更快。我們之所以能夠到達那裡，是因為我們更聰明。把這個至高無上的地位拿開，我們可能會發現自己處於一個超級聰明的AI的擺佈之下，就像，瀕臨滅絕的大猩猩也受我們擺佈一樣。正如我們已經迫使無數物種滅絕，不是出於敵意，甚至出於意圖，而是因為我們決定我們需要空間和資源。所以，一個超級聰明的AI，可能會把我們從存在中擠出來，僅僅是因為我們的存在，妨礙AI實現其目標。我們再也無法抵抗它了。

有人將AI稱為「作為一個文明所面臨的最大風險」，並稱發展通用AI是"召喚惡魔"。已故的史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）說，「完全人工智慧的發展可能預示著人類的終結。」因此，AI 是人類最終的生存風險。但是AI也是一些人所謂的「存在希望」的最終來源，是存在風險的另一面。存在風險作為一個學術學科存在，主要是因為對人工智慧的擔心。AI是最終的生存風險，因為我們的毀滅將掌握在一個創造者手中，這個創造將代表人類智慧的總和。

我們易受自然或人為威脅的脆弱性，主要歸結為情報問題。我們可能不夠聰明，無法找出如何偏轉一顆巨大的小行星（地球），我們還不知道如何防止超爆。我們知道如何防止核戰爭，但我們不夠明智，無法確保這些導彈永遠不會被發射。我們還不夠聰明，無法開發清潔和超廉價能源，從而消除氣候變化的威脅，同時保證地球上的每個人都可以享受他們應得的生活。我們不夠聰明，無法消除傳染病的威脅，或者設計能夠消除任何工程病原體的生物防禦系統。我們不夠聰明，不能比我們自己或我們物種的死亡更聰明。

超級智慧AI的出現，要麼是人類有史以來最好的，也是最糟糕的事情。