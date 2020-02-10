美國第四次國家氣候評估報告（FOURTH NATIONAL CLIMATE ASSESSMENT），該報告在今年（2019）感恩節週末的掩護下發布，明確表明溫室氣體排放量增加和氣候變化，將如何嚴重破壞美國經濟的幾乎所有領域，從農業和漁業到房地產，建築和旅遊業。簡而言之，無可否認，氣候變化是一個巨大的經濟問題。

任何不敦促對氣候變化，立即採取行動的民選官員或立法者，他們沒有善盡保護我們的經濟，我們的工人和我們的企業，都應被批評、譴責、監督。

經濟成長被氣候變化吞噬

如果我們知道美國經濟在未來幾年內將損失數千億美元，導致國內生產總值（GDP）的10％被淘汰，該怎麼辦？該怎麼想法？光只是今年，加州創紀錄的大火造成的損失，預計將達到190億美元。去年創紀錄的颶風造成了超過2500億美元的損失。2015-2017年創紀錄的乾旱導致超過80億美元的農業及其他損失。這不一定是現在。專家指出未來，到本世紀末，某些領域的潛在損失，每年可能達到數千億美元。這些不是出於政治動機的專家兜售恐嚇戰術。看看鄰國的日本，受颱風、暴風雨的蹂躪損失，導致日圓貶值，興起台灣人旅日的熱潮，這個現象部分原因，該是氣候變化作怪吧！

如果不作出實質性和持續的全球緩解和區域適應努力，氣候變化預計將給基礎設施和財產造成越來越大的損失，並阻礙本世紀的經濟增長率。在沒有重大的全球緩解行動和區域適應努力的情況下，氣溫上升、海平面上升和極端事件的變化，預計將日益破壞和破壞關鍵的基礎設施和財產、勞動生產率，以及社區的活力。依賴自然資源和有利氣候條件的區域經濟和產業，如農業、旅遊業和漁業，容易受到氣候變化日益嚴重的影響。

報告內涵指出氣候變化不僅影響到美國經濟 還將影響每個地區

該報告的貢獻者包括300多名科學家和13個聯邦機構，包括內政部，能源部，商業部，運輸部和農業部，所有這些部門，均向川普總統報告。（川普不相信氣候變化是事實）

氣候變化不僅影響到美國經濟的每個部分，還將影響到國家的每個地區。全報告分成社區、經濟、互相聯結的影响、減少風險的行動、水、健康、原住民、生態糸統和生態糸統服務、農業、基礎設施、海洋和海岸、旅遊和娛樂等十二項，加以論述。它側重於社會應對戰略（緩解和適應，mitigation and adaptation)的關鍵資訊和支援證據。

報告中的一些示例：

在沿海社區，風暴增加加上海平面上升，現在正威脅著價值約1萬億美元的沿海房地產和其他資產。

在中西部和其他農業地區，較高的溫度，更多的洪水和其他極端天氣事件將導致農作物產量以及牲畜和奶製品生產的大量減少，從而造成數十億美元的經濟影響。

在東北和其他地區，洪水和暴風雨的加劇將使橋樑、道路、下水道和水系統以及其他現有基礎設施老化的問題更加複雜，造成數十億美元的損失。

在建築和其他戶外職業中，由於到2090年的極端溫度，預計每年將損失近20億小時的工作時間，估計每年損失1600億美元的工資。

在碳排放方面，如果不大幅度和持續地減少全球溫室氣體排放，預計氣候若持續變暖，將在整個本世紀對美國經濟造成重大淨損害，特別是在加大適應力度。隨著排放量以過去速度持續增長，預計到本世紀末，一些經濟部門的年損失，將達到數千億美元，超過美國許多州目前的國內生產總值（GDP）。

必須迅速採取行動

美國的報告，就像上個月聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）關於全球氣候變化的報告一樣。他們指出，我們可以避免許多經濟和社會災難。但報告也指出，要做到這一點，我們的立法者和決策者必須迅速採取行動，制定政策，並增加再生能源，採用低排放車輛和提高能源效率。

氣候變化的未來風險，主要取決於今天所作出的決定！絕不是留給下一代解決！