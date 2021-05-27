費納德（Sr. Germana Finotto）修女，1911年出生於義大利，由於是虔誠的天主教徒的家庭長大，自小發願加入修會接受神貧訓練準備終身服事天主，1948年靈醫會修女總會派遣五位義大利修女前往遙遠的中國雲南，奉獻她們的生命去為貧苦的痲瘋病患服務，當時中國已發生國共內戰，她們在很艱難的炮火環境下從昆明到貴州的兩千四百公尺以上的高山，從事醫療和傳福音的工作。但共產黨完全佔據中國後開始迫害外籍傳教人員，當時竟有一位修女受不了凌虐和思想改造而喪命，其餘修女和靈醫會的神父、修士只好退出中國。1952年她們來到台灣的羅東落腳，設立了羅東聖母醫院，開啟靈醫會在台灣宜蘭的醫療傳道工作。

費納德是一位學有專精的助產士，她接生技術一流，在羅東接生超過三萬個蘭陽嬰兒，被稱為「聖母醫院的生子姑娘」，她很會體貼病人安撫產婦，如發現有異常就會先照會外科的OKI大醫師（范鳳龍），通常胎位不正或雙胞胎都難不倒她，許多當地開業婦產科醫師遇到難產產婦，都會請三輪車盡快將病患送至聖母醫院求診，她也都能不負所託的以純熟技術讓產婦平安順利生產。但她都歸功於神聖的天主，也常為病人徹夜祈禱，遇到早產兒需要醫院照顧，她不僅備有德國進口的保溫箱，還能細心地用小針筒或皮下灌注的方式將早產兒養大，所以羅東聖母醫院過去曾有每個月接生超過三百位嬰兒的紀錄！不只是在醫院接生助人，她也常到鄉下去從事公共衛生和產婦衛教的工作，更因訪視貧苦病患常發現有黃疸、疝氣、腳腫、腹痛、腫瘤的病人無錢就醫，她就會帶病人回聖母醫院，請醫師診治並給予經濟上的協助。她對院內護理伙伴也非常疼惜，雖然自己生活簡樸但卻很大方地將自己所有東西與同仁分享。在聖母醫院同仁眼中，她是一個真正活出「天主的愛」服事弱小病患的「接生娘娘」！

費納德在台灣一直奉獻到1999年她過世回到天主的懷抱，她在羅東「聖母醫院的生子姑娘」美譽長存在老一輩宜蘭人腦海中，她也留給年輕一代護理人員深刻的印象，尤其是她那出名的「外旋轉術」接生技巧迄今仍讓人稱道不已，而多少被她接生的蘭陽子女，如今已在台灣社會做出了更多的貢獻！



費納德修女（右）為婦女進行諮詢。圖／翻攝自《忘了自己因為愛你》一書，羅東聖母醫院口述歷史小組編著

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集