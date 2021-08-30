李界木博士（左上角）在「台灣國際正名制憲建國線上研討會」，以「建立台灣新政府」為題發表的內容，即將結集出版。示意圖／作者提供

李界木兄是一位我非常敬佩的人，做事認真、務實、有科學條理、而且熱愛台灣。

我於2000年開始經營西雅圖/波特蘭地區發行的周報《華聲報》，2009年時李界木寫電傳給我說他有寫大西雅圖地區各線公共汽車行走路線、特色及功能的中文解說文章，問說《華聲報》願不願刊登。我看了他送來的前幾篇文章，覺得不錯，就開始刊登了。他的文章源源不斷，連載了一兩年，給住在大西雅圖地區的讀者很受惠。

2016年，蔡英文在激烈競爭中贏得總統選舉，民主進步黨也在立法院重新拿回多數，許多台灣人對司法改革、制憲、國民黨黨產處治、228受難者平反等議題熱衷期待。經過了幾年的努力，改革的腳步卻好像越走越慢，人民失望之聲，在報章、在平時閒談中時有所聞。

有一部分的人更改了看法，開始認同執政的民進黨高層的說法，認為現在只以「反中、反國民黨、確保民進黨長期執政」為方針，認為現在時機還不是急著正名制憲建立台灣國的時候，雖然這些人心中還是存有台灣要獨立建國的模糊期待。

另有一部分人，包括我，認為現在執政的民進黨政權對走向獨立建國的抗拒，是不應該的，是違反原先台灣人賦予執政目的的背叛，是將一個能夠讓正名制憲建國的大好機會喪失的錯誤決策。「台灣國際正名制憲建國線上研討會」也是因為這樣因應而生。

我們這個座談會於2020年7月成立，參與者包括世界各地許多贊同並願推廣台灣正名制憲建國的有志之士，每兩個星期一次在線上集會討論，每次有一兩位講者提出看法，然後大家一起研究討論完成建國的方法，每期事後以放上油管（Youtube）方式傳播，讓有興趣的人觀看研究。

點出執政盲點 提供解決之道

李界木博士於第14期（2021年3月8日）開始，以「建立台灣新政府」為大標題，指出他多年來觀察台灣執政盲點及不能進步的癥結，並提供解決之道。舉凡外交、國防、軍事、三權分立、經濟、財政、教育、文化、本土、人文、農林、司法、國家定位等等，一共連續講了九講，每一講都分析條理清澈，讓人眼睛一亮，心靈一通。

他在第一講中就如此提到（台灣建國綱要）：

獨立運動有兩大課題，不但要在國際上要變成一個獨立自主的國家，同時在國內上，還要建立一個民主、公平、合理的幸福社會。



要建立公民型民族主義國家，不是族裔性民族主義國家。建國可以妥協，而主權獨立不能妥協。

由此我們可以看出他對台灣獨立的基本堅持，也看出他能務實的指出人民期望的新政府應是如何得一一落實與改正。

我們很高興這一李界木兄苦心思考的新政府方略集將很快地與讀者見面，台灣新政府的建立，新思維的落實，我爲人人，人人爲我的新社會、新秩序的建立，這本計畫書將會帶給迷網台灣人希望，像一盞明燈。讓追求新國家、新制度的勇敢台灣人民從中得到啟發，得到靈感，得到勇氣，重而穩健的走出一條讓政府有能人民有權的幸福國度。

我，與所有期望台灣成為公義新國家的夥伴們熱烈地一齊期盼，一起努力！