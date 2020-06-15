美國海軍3艘航母在巡洋艦、驅逐艦、戰鬥機和其他軍機伴隨下同時現身印度—太平洋地區水域，這是3年來首次如此大規模的軍力展示。有分析表示，在美中兩國緊張關係不斷升級之際，此舉被認為是向中國警示，並顯示美國海軍已經從新冠病毒疫情受創中恢復過來。

美國海軍進行這次非同尋常的展現實力，正值美中關係因多重因素日趨緊張。美國批評北京隱瞞新冠病毒疫情，造成全球疫情災難；美國認為中國意圖以「港版國安法」對香港進行更大控制，違背香港「一國兩制」下的自治承諾，破壞港人的自由與權利，美國因此對中國採取多項懲罰措施。此外，中國在南中國海行動不斷，建造人造島礁並用於軍事用途，不僅讓美國，也讓許多國家感到不安。

中國政府和官媒則回應說，美國在演「甩鍋大戲」，稱病毒源頭還沒有科學定論，北京拒絕國際調查病毒源頭，稱這是政治操弄。對於「港版國安法」，中國則稱這是中國主權範疇內的事務，美國無權干涉。

本周，美國海軍3個航母戰鬥群同時出現在印太地區。「羅斯福號」航母（The US Roosevelt）在關島附近的菲律賓海運行；「尼米茲號」航母（The USS Nimitz）在美國西海岸外的太平洋地區現身；「裡根號」航母（The USS Ronald Reagan）離開在日本的港口，在菲律賓海以南運作。

美聯社報導說，美國海軍指揮官表示，還有幾十艘其他海軍船艦在太平洋附近行動，但是這3個航母打擊群同時集結，強調了美國對這個地區和其盟國的承諾。

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）學者葛來儀（Bonnie Glaser）對美聯社說，中國最近出現美國受新冠病毒疫情打擊的言論，認為美國的軍事準備程度很低，所以這次美國海軍的行動或許是向中國發出信號，要中國不要錯估情勢。她說，中國肯定會把這次美國海軍行動作為美國挑釁的例子，以及美國是印太地區不穩定的來源。

美國印太司令部行動主任科勒爾少將（Stephen Koehler））接受美聯社採訪時說，強力展示軍力的能力是競爭的一部分。他說，大規模的航母和航母打擊群顯示了傑出的美國海軍軍力。

美聯社報導說，3個航母打擊群同時出現在印太地區確實是非同尋常，因為這些航母通常有輪流的保養修整時程、港口訪問、訓練或部署到世界其他地區，很難同時出現在同一區域。

幾位海軍指揮官說，他們利用了這個時間點，可以將3個航母戰鬥群同時部署到印太地區，尤其是把握與中國抗衡的時機。

科勒爾少將表示，美國船艦將繼續與印太地區的盟國和夥伴合作，進行海上演習，在有爭議的地區巡邏。

「羅斯福號」航母之前由於船上人員感染新冠病毒而在關島駐停了2個多月，目前已經重返部署。「尼米茲號」航母和「裡根號」航母也曾發生少數水手感染病毒。在這3艘航母再度執行任務前，所有航母都採取過隔離措施和擴大新的衛生與安全要求。