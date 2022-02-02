台灣四季都有水果，但是很少人知道：原生於台灣的水果少之又少，多數水果，都是大航海時代，荷蘭人和西班牙人引進的。台灣水果有冠上番字的，都是外來客。例如，番茄。示意圖／擷自維基百科，公有領域

台灣番字水果

很多外國人愛上台灣，當你問他原因，有很多人會回答，台灣四季都有水果，這句話其實不誇張，中國也企圖引進台灣農業專家到中國開發，卻無法種出一樣好吃的水果，原因在於水土，但是很少人知道：原生於台灣的水果少之又少，多數水果，都是大航海時代，荷蘭人和西班牙人引進的。

1492年，哥倫布發現新大陸，開啟歐洲殖民帝國在全球的拓展和資源掠奪，但是，生物學家把這段數百年的殖民掠奪，也稱為物種交換時代，歐洲帝國的貿易船把美洲的植物，運送到亞洲找到新種植天地，然後也把中國茶葉移植到印度，錫蘭種植，今天，台灣水果有冠上番字的，都是外來客。

例如：番麥（玉米），番石榴（芭樂），番椒（辣椒），番豆（花生）番茘枝（釋迦），番薯（地瓜），番竽（竽頭），這些植物多數來自南美或中美，但是也有水果直接從馬來引進，從語言即可辨別，例如蓮霧和檳榔，都是使用馬來語原音，番茄（咁仔蜜）卻是來自菲律賓塔加洛語，只有芒果比較特別，台灣土芒果早在明朝嘉靖時期，就從福建引進台灣，但是，（1624年）荷蘭人來台後，又從印度引進另一種品種，稱為mala（摩蘿）。

歐洲貿易船從太平洋遠道而來，帶來美洲和熱帶地區水果種子在台灣生根，經過世代的培植，才造成今天台灣水果的盛況，說來，台灣在四百年前，就已經國際化了。

霜降吃紅柿

根據老台灣的節氣，冬至前是霜降，霜降代表東北季風要起程，吃補的時間到了，吃補是台灣人特殊文化，有句話說：（女人補月內，男人補過冬），過去，台灣人從事農業居多，體力耗損巨大，為了渡過寒冬，先要把身體補充好，所以留下一句話：（霜降吃紅柿，冬至補烏魚），紅柿的台語發音on ki，如果前面加一個西字，變成西紅柿，就是中國稱呼的番茄。

紅柿原產地在中國北方，清治時期，才移植到台灣，尤其是北部客家聚落，種植紅柿者很多，中醫記錄，紅柿可以補膝蓋，去咳止痰，對於長期腳部勞動者，尤其有用，因此霜降吃紅柿，就流傳開了。

台灣的紅柿製造地是新竹新埔，北部人知道：基隆雨多，新竹風大，這裡面也有地理因素，因為東北季風帶來的雨，幾乎下在基隆和台北，東北季風進入台灣海峽，水份已經減少，而新竹地理較平坦，風勢就更大，每年入冬寒流一到，平均氣溫最低地方，就是新竹空曠區，低於十度溫度經常出現，新竹風大雨水少，造就新竹人說話的海口音，不管閩客，說話尾音加重，例如：（吃魚）會說成（吃斧），以免尾音太輕，被風吹走，因為風太大，也意外成就了新竹兩種特產：米粉和柿餅。

蒸熟的米粉經過風吹乾，可以保持最佳彈性，新竹米粉的口感秘密就在這裡，風乾米粉大約一天完成，如果遇到夏天吹起西南季風，風中帶有水氣，就要多晒一天，柿餅的製造也一樣，新鮮柿子放在竹籃篩上，需要曝曬七天，而且剛好在柿子產季，因此，自古以來，新竹曬紅柿的場景，一眼望去，庭前廣場一片鮮紅，成為風城地方特色。



新竹曬紅柿的場景，是風城地方特色。圖／擷自維基百科，蔡宛陵攝影