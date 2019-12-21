吳主席以「衰尾查某」市井用語譏諷他人，若指斥吳主席失態失身份是沒錯。若說歧視女性，則恐是對歧視的誤用或濫用。圖／民報資料照

國民黨正副總統參選人，都先後因發言欠考慮招致「歧視」指控。韓國瑜是以「引來一大堆雞」被指為歧視外勞。張善政則是因說出一句女人沒生過小孩不懂父母心，被引伸為歧視單身女性。兩人惹來一身螞蟻。

其實韓張也可能純是信口說說，未必真有歧視心態，抨擊者也可能有此認識。但二人仍是被揪到小辮子修理。不過這也不足為異。時下大選將臨，是揪辮子旺季。舉凡博士論文真偽、庶民定義為何，均可成為炒作題材。民進黨人物若真有失言，對方陣營也必咬住不放。

可歎的是，四年一度總統大選，原該是辯論國家大政，釐清社會議題上佳機會，反而淪為丟帽子抓辮子大賽。台灣選舉文化這一特色，不知能否有助增強年輕世代的民主信仰，堅定社會大眾對政黨的尊敬信賴。

本文開端所提「歧視」，原是近年才受到普遍正視社會現象。如今「反歧視」也已成為顯學。然而國人終須對此建立較精確認識，以免落入認知的亂流，只知人云亦云不談歧視，不知歧視也不能隨意界定，反歧視更不能侵犯到人民珍貴的自由。本文即就此種種做一檢視。

反歧視不能侵犯人民自由

時下歧視這一概念，原是來自美國。而美國成為其原產地也是其來有自。因為美國一向是歧視大國，不僅黑人和其他有色族群都曾受到不平等待遇，其他如天主教徒，猶太族裔乃至愛爾蘭等國移民，也曾遭受程度不等歧視排斥。所以近數十年以來，彼邦朝野對這一現象都很敏感，政府也訂有多項反歧視法律以求矯正。這亦即美國國情所需。

而多年以來，國人即有一牢不可破觀念，認為「先進國家」如何如何，台灣也必須跟進追隨，全不考量是否有相同狀況相同需要。如今台灣並無嚴重社會歧視排斥，仍一本正經將歧視列為重大社會議題，結果是在國人一窩蜂趕時髦習性下，「歧視」已能隨意延伸，套用到各種現象各種爭議，多項意在反歧視法規，更已侵犯到人民日常生活的自由。

任意延伸「歧視」指控，而不論事件是否真屬歧視，很明顯一樁案例，是日前國民黨吳主席「衰尾查某」說所引致風波。

以吳主席過往精力和現下身分地位，能以「衰尾查某」市井用語譏諷他人，確很能令人質疑他的修養甚至教養，但此事和歧視女性扯不上太大關連。因為他所辱罵是一特定女性而非泛指所有女性，猶如指稱某女是「爛女人」或「長舌婦」，也僅只是針對該女一人，不能據之應指是歧視女性。

所以，若指斥吳主席失態失身份是沒錯。若說歧視女性，則恐是對歧視的誤用或濫用。

若以武器作為比擬，聲討吳主席是以歧視作為「矛」向他進攻。國內也有人以歧視作為「盾」，以保衛自身有理或無理訴求。本年6月即有媒體報導長髮男警為主張蓄髮「權利」，聲稱遭到歧視具見「歧視」為用甚火，既可當矛也可當作盾。然則類此現象，是否也同樣顯示其受到廣泛誤用濫用？

時下「霸凌」、「性騷擾」已被任意延伸使用，似也已形成所謂寒蟬效應，產生不少不良副作用。「歧視」則似也朝同一方向行進。

而更嚴重者，是官方為表現其「順應世界潮流」，制定出多種所謂反歧視法律，頒發出多種所謂反歧視裁決，可謂在在都在粗暴干預人民的選擇，沒收人民的自由。「老大哥」不僅是在盯住你，他也是在掐住你。

歧視 vs 差別待遇

現行就業服務法第一章第五條即有規定，雇主對求職人，不得以包括年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙等個人背景「予以歧視」。換而言之，即是雇主不准以所列個人背景拒絕僱用特定求職者。

上述這一代表性條文確是「進步價值」氣味十足，應很能獲得歐盟代表讚許祝福。但政府有何權力干涉私人企業僱用員工的自由？雇主拒絕僱用某種特徵求職者，也極可能有其合理考量，不能貿然汙名化視為歧視。

餐飲業不願僱用容貌怪異或嚴重破相員工，理由應不難理解。速食店服務人員若都是坐輪椅或使用腋下拐杖者，生意也恐不會太好。又有何雇主願意精神障礙者做生意經營企業，終究不是在辦社會福利。

依據媒體報導，歷年來曾有以「女僕餐廳」為名業者，因拒絕僱用男性員工，被控違反性平法規，涉嫌歧視被罰。而所謂反年齡歧視，居然也加碼加到要求填寫年齡也可能受罰。

反歧視，反歧視，多少荒謬是假汝之名以行？

美國人民以對無所不在，無所不管的大政府深惡痛絕，但已深陷其羅網難以自拔。台灣是否也正走在這條路？

最後要一提的是，國人所謂歧視這一名詞，應該是一誤譯。因為在原產地美國，這一理念的原名是DISCRIMINATION，正確中譯似應是「差別待遇」或類似貼切名稱而非歧視。不知這一看法正確否？

「歧視」意指心態，是一種思想。「差別待遇」才是具體行為。法律也只能規範行為，不能懲罰思想。所以所謂反歧視法令，似頗有語意問題。

若是思想也能懲罰，豈非又回到「思想有問題」移付感訓時代？