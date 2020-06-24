作者認為司法改革要從檢察官、法官及律師品質的提升做起。一個國家的司法品質，就是這三種人的平均水平。找一個不怕得罪這三種人的司法改革者，最為重要。示意圖／Pixabay

阿中衛福部長的防疫抗疫表現，讓人刮目相看，名聞國內外，也提高台灣的能見度。蔡總統第二任要樹立歴史地位，不是靠防疫，也非兩岸關係，而是第一次當選時所講，司法改革。

防疫本質跟司改不同，防疫涉及人命，為了活命，大家跟著防疫中心，乖乖聽話，戴口罩勤洗手，沒事別趴趴走。至目前為止，已經打贏防疫的聖戰。但司改牽涉司法獨立，不可以干涉，且經緯萬端，不是一個口令，大家就往前走。

提升檢察官、法官及律師品質

法官、檢察官及律師考試與考選部有關，訓練跟法務部、司法院有關。大學法學教育跟大學，教育部有關，中小學法律常識教育跟教育部有關。在職進修與律師公會，法務部、司法院有關。採取哪種制度及法律修改、制定跟行政院、司法院、立法院有關，如果需修憲，不但跟立法院息息相關，且通過後需選民複決，與政黨、選民有關。簡單講，司改跟五院的四院都有關連，不簡單吧！

要改革司法必需找一個可以貫穿這幾個院的人選，充分授權，放手讓他拼，並且，他有許多徒子徒孫願意跟他改革司法，而非陽奉陰違。希望設司法改革的常設委員會，做長期改革的準備，不是三年五載可以達陣成功。

司法改革的指標成果是什麼?檢察官、法官及律師品質的提升。一個國家的司法品質，就是這三種人的平均水平。不強化這三種法院的主角，只是講什麼制度，就要提升司法水平，改革司法，真是緣木求魚。因此，找一個不怕得罪這三種人的司法改革者，最為重要。防疫不太會得罪人，司改絕對得罪人，尋找這樣的人不容易，不容易還是要找，大家一起來找尋一個司改的阿中吧！