依自由時報11月19日A2版報導，「反萊豬進口」電視意見發表會，正方代表趙少康指出，台灣人每人每年吃38公斤豬肉，且內臟殘留萊劑量最多，吃6碗豬肝湯就會超標。

趙先生的論點似乎沒有本著理性及科學精神，令人懷疑。因為市場上沒有出現冷藏豬肝或冷凍豬肝，如果有的話，其顏色變化及新鮮度，消費者也不會接受。

有關萊豬的安全性，應由萊劑（萊克多巴胺）來探討。在學理上，乙型受體素、瘦肉精及萊克多巴胺（Ractopamine）之關係如下述：



乙型受體素、瘦肉精及萊克多巴胺（Ractopamine）關係圖。圖／作者提供

事實上，瘦肉精包括β1及β2二大類，其中 Ractopamine（萊克多巴胺）為β1，其毒性較低，未發生過中毒事件。2006年9月間中國上海市發生瘦肉精中毒事件即為克倫特羅(Clenbuterol)所引起，其為β2。重點是β1與β2食品安全性不容混淆。

有關「Ractopamine」瘦肉精之食品安全性於2004年聯合國糧農組織（FAO）與世界衛生組織（WHO）召開專家聯合會議得到結論，Ractopamine瘦肉精在豬肉的最高殘留限量（Maximun Residue Limit，簡稱MRL）為10微克/公斤（µg/kg、ppb）。

台灣對豬肉萊劑殘留有嚴格規範

查2012年7月初，國際食品法典委員會（ＣＯＤＥＸ）在羅馬召開，表决結果69比6票，通過國際標準：「萊克多巴胺殘留的容許量，豬與牛的肌肉及脂肪為10 ppb，豬與牛的肝臟為40 ppb，豬與牛的腎臟為90 ppb。」

目前台灣萊劑的殘留容許量，豬肉為10ppb，豬肝為40ppb，食品安全衛生專家指出每人每天吃6公斤豬肉沒問題，換算每人每天吃1.5公斤豬肝沒問題，煮一碗豬肝湯大約使用100克豬肝，一個人一天要吃15碗豬肝湯才會超標，這種情況可能發生嗎？

再者，豬肉殘留的萊克多巴胺使用LC/MS/MS方法來檢測，其最低檢出限量為0.01ppb，換言之，豬肉的萊克多巴胺殘留量0.01ppb以下，才是「零檢出」、「不得檢出」、「未檢出」。由於檢測方法不同，「不得檢出」、「零檢出」、「未檢出」的結論也會有所不同。

在文明法治社會談事要有真相來支持，也許「豬肝說」之後，又會炒作「不得檢出」、「零檢出」、「未檢出」的問題。不過，我們不希望在「反萊豬進口」公投案宣導活動，有心人士利用「政治口水」製造更多的問題，來擾亂民心，損害國家形象。