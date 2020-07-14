被視為《華爾街日報》敵手的美國《紐約時報》，最近突然變成郭文貴攻擊的對象，起因是為了反共的《大紀元時報》，《紐約時報》用專欄批評《大紀元》向美國政府爭取資金，而且已經拿到2000萬美金，企圖搞「無界閱覽」軟體，推翻中共鎖國的網路長城，《紐約時報》認為政府給錢不正確，《大紀元》搞「無界閱覽」軟體也沒必要。

在美國搞爆料革命的郭文貴，一聽就上火，郭文貴也認為《大紀元》想法不錯，所以仗義替《大紀元》出面，反對《紐約時報》，暗指《紐約時報》腐敗，被中共收買，事實上，郭文貴會槓上《紐約時報》，另一個原因是因為上周，《紐約時報》報導，美國FBI正在調查郭文貴的資金來源，郭文貴在第一時間立即站出來反駁，認為《紐約時報》所報導是假消息，因為郭文貴說，「從來沒有美國的調查局找過他，調查資金來源」，郭文貴承認來美之前，就是中國富商，金錢來源沒有不法。

《紐約時報》發售減量

《紐約時報》從1851年創報以來，就被視為美國自由主義的重鎮，因此在言論立場上，經常和保守的《華爾街日報》打對台，近幾年，中共紅色大外宣所及之處，美國媒體幾乎有一半被收買，裡面也有《紐約時報》在內，尤其是這一次的「黑人命貴」暴動，《紐約時報》一路相挺，對居中煽動的ANTIFA團體，以及中共紅色特務甚少批判，因此啟人懷疑立場偏左，《紐約時報》對川普態度極少讚美，這是人盡皆知的事實，川普也大罵《紐約時報》發布假消息，雙方隔空交火多次，《紐約時報》已經是白宮拒絕往來的媒體，這幾年，實體報紙的發售量也減少了百萬，無法再被稱為全美第一大報。

所謂「無界閱覽」，顧名思義，就是無需翻牆，利用繞道，就可以看世界訊息的軟件，目前，除了《大紀元》以外，郭文貴和班農的「中華聯邦共和國」也極力推展，希望在八月底，就可以拆掉中共構築的網路長城，班農相信，「中國14億人只要看到這個世界的真相，就會起來推翻中共極權統治」，這個想法顯然有點天真，但是，理論上來說，確實是如此，中共擔心被洗腦的中國人覺醒，政權會遭到動搖，因此封鎖資訊仍然是中共統治必要手段。

「無界閱覽」提供中國人免翻牆

但是，《紐約時報》的文章中卻持相反看法，認為搞「無界閱覽」軟件，讓中國境內的人民，可以越過網路封鎖，看到外界的真相，以及中國境內所發生的事情，國際對中共統治的真實看法，這種多元自由資訊，並無法幫助中國人起身推翻中共政權，《紐約時報》認為，中共洗腦中國人超過70年之久，多數沒有離開中國的人口，至少有十億人口，依然沉迷中共統治，這些人已經思想固定僵化，你告訴他中共很壞，恐怕也沒人會相信，當然，此事也很難以偏概全，如果千人中有一位甦醒過來，那麼這個拆除網路圍牆的運動，就會變得有價值，更何況，拆牆的軟件其實並不難，所以值得美國政府投資。

現在，美國的華人形成兩個世界，一個是支持中共政權的粉紅，另一端是反共的異議人士，當然還有第三者，態度不表態，這種人是中共潛伏於美國的紅色特務，真正的流亡美國的反共分子，把這種人稱為「假反共分子」，為中共效命的抓耙子，習近平最近發出海外大清洗訊號，所要清洗的對象就是《大紀元時報》，這類反共媒體的工作者。

2000年，六四事件後流亡美國的唐忠，開始結合同樣被迫害的法輪功學員，募資募款在亞特蘭大創辦《大紀元》，發展到現在已經成為海外最大的反共媒體，從實體報紙衍生到電視、網路，包含《新唐人電視》，也是媒體集團之一，在美加地區影響力很大，當然是中共要打擊對象，從去年香港「反送中運動」以來，《大紀元》記者都站在第一線，把真實畫面傳達到全世界，以至於香港的印刷廠，被中共派人縱火，甚至現場記者被港警抓捕，但是，《大紀元》卻從不後退，堅守報導真相的立場，成為中共眼中釘。

《紐約時報》當然知道《大紀元》推動無界閱覽軟體，目的是讓中國境內被欺騙，被矇上雙眼的奴隸，可以看到真相，進一步站起來推翻暴政，至於會有多少效果，可能要真正實施才會知道，但是，只要認同這個動機理念的人，應該不會反對才對。

推倒紅色高牆，解放奴隸，不能單單靠老天上帝幫忙，自由的人也應該盡一份力量，至於以自由主義自居的《紐約時報》，在這個時候出來唱反調，潑冷水，被人懷疑有紅色力量在報社高層當內鬼，打壓反共勢力，這個懷疑也就其來有自了。